Tunisie: Ligue des champions | A la veille du choc face aux FAR - L'Etoile fin prête

L'Etoile Sportive du Sahel a tout pour s'imposer, du moins grâce à la qualité de sa préparation appuyée par une grande motivation. La clé du match est peut-être là...

Ça y est, le grand jour arrive demain. Celui de l'opposition de taille face au champion sortant du Maroc, les Forces Armées Royales. Un adversaire fort respectable qu'on ne présente plus même s'il est classé 3e dans la hiérarchie des clubs marocains derrière le tandem de la capitale économique : le Wydad et le Raja Casablanca, deux formations aux multiples titres nationaux et continentaux.

Ce faisant, le club de Rabat évoque un souvenir impérissable aux yeux des aficionados de l'Etoile du Sahel. Rien que pour avoir glané deux titres africains à ses dépens en 1997 avec la défunte Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe et en 2006 avec la coupe de la CAF. Imed Ben Younes alors attaquant qui a marqué un but en finale de 1997, en sait quelque chose et doit maintenant prouver ses capacités à emmener loin ses protégés, depuis son banc, cette fois.

Glorieux passé des FAR

L'AS FAR a un palmarès respectable avec un titre de champion d'Afrique des clubs champions en 1985 et une coupe de la CAF en 2005. Mais, le club de la capitale gouvernementale connaît une longue traversée du désert depuis près de deux décennies avec des éliminations récurrentes dans les premiers tours de la Champions League d'Afrique de 2005 à 2009. Depuis 16 ans, les FAR n'ont pas disputé les phases de groupe de la Champions League. Les Marocains attendent donc un retour par la grande porte avec ce choc face à l'ESS.

En championnat maintenant, l'AS FAR a bien démarré avec une victoire et un nul face au Raja à Casablanca. Le club est 5e au classement général au bout de deux journées et a une nouvelle recrue, à savoir Bernard Morrison. L'AS FAR compte d'autres étrangers dans son effectif avec le Congolais Messi Biatomossouko, le Togolais Oro Oghoro. Un élément à prendre en considération avec les joueurs marocains tels que Hrimat et Zakaria Habti. Deux éléments des formations des jeunes du Maroc font partie de l'équipe. Le coach tunisien, Nasreddine Nabi, va, quant à lui, s'employer à présenter une équipe difficile à manier pour l'ESS, avec de nombreuses cartes gagnantes et un effectif bien rodé.

Ascendant historique de l'ESS

Ironie du sort, l'année où les FAR étaient éliminées lors de la phase de groupes en 2007, l'ESS montait sur le toit de l'Afrique. Une année gravée dans la roche avec une 4e place au Mondial de clubs de football qui constitue une grande performance pour un club tunisien jusqu'à aujourd'hui.

Sur ce, la formation probable prend forme au vu des séances d'entraînement. Ali Jemal dans les bois, Hamza Jelassi et Jasser Khemiri en défense, Sidibé et Mbé au milieu de terrain et Abdelli, Chamakhi et Jelassi en attaque pour ne citer qu'eux, sont partants. Oussama Abid, lui, continue de s'entraîner avec le groupe et pourrait prendre part à la rencontre, ainsi que le joker Raki Aouani. De toute manière, Imed Ben Younes est amené à sélectionner les joueurs les plus compétitifs et les plus réguliers et performants. On y reviendra.