Tunisie: Alliance tuniso-italienne - Une coopération qui transcende le secteur camelin

Les deux pays reconnaissent l'importance de préserver l'environnement et la promotion des pratiques d'élevage durable. Ils visent à mettre en place des normes élevées en matière de bien-être animal et de gestion des ressources naturelles.

La coopération bilatérale entre la Tunisie et l'Italie dans le secteur camelin vit une nouvelle ère, avec un rythme allant crescendo, marquée par la visite récente d'une délégation transalpine.

Au centre de cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement du PPP (partenariat public privé), l'application de la convention contractée avec (MVI-GMS) Medical Veterinary International et son partenaire de la nutrition animale GMS. Il s'agit aussi de s'ouvrir à d'autres institutions nationales et régionales publiques et privées.

Développement durable de l'élevage

La délégation italienne, qui s'est rendue dans les villes de Sfax et Tataouine, est composée du Dr Stefano Petrini, responsable du centre de référence nationale pour la bronchite infectieuse des bovins à l'Izsum, et son confrère Dr Giulio Severi, responsable du laboratoire de recherche et production des autovaccins à l'Izsum (Institut zooprophylactique de la Umbria-Marche) en Italie.

Les institutions impliquées dans cette coopération sont l'Institut de recherches vétérinaires (Irvt), l'Institut des biotechnologies, le Crda de Tataouine, les industries agro-alimentaires représentées par le partenaire de MVI, GMS, tous au service de la sauvegarde de la biodiversité du développement durable de l'élevage en général, et des races autochtones en particulier. C'est une coopération prometteuse qui offre des opportunités mutuelles pour les deux pays, renforçant les liens diplomatiques et balisant la voie à une croissance économique durable.

Auparavant, les responsables tunisiens du secteur camelin ont eu l'opportunité de visiter l'Italie, où ils ont pu échanger des connaissances et des expériences avec leurs homologues italiens, ce qui a impacté les compétences techniques et la promotion de meilleures pratiques dans l'élevage et la gestion du cheptel camelin.

D'après Dr Mohamed Methnani, membre de l'Association internationale des vétérinaires, «le carnet de route de cette coopération comporte, entre autres, la valorisation des produits locaux (lait, viande et dérivés). Il s'agit aussi d'oeuvrer pour créer de nouveaux postes de travail, fixer les populations locales sur leurs terres et leur offrir une meilleure vie socioéconomique. La visite a permis de se concerter sur le transfert de nouvelles technologies pour une meilleure nutrition animale et une lutte efficiente contre les maladies animales, par le biais de la fabrication locale de produits pharmaceutiques vétérinaires et des vaccins à partir des souches bactériennes ou virales autochtones».

De nouveaux horizons passionnants

En outre, il est à signaler que les régions d'Umbria et Marche en Italie possèdent une grande filière d'élevages laitiers avec de grandes sociétés de nutrition animale et des usines de transformation du lait et dérivés.

C'est une coopération qui combine expertise, innovation et de nouveaux horizons passionnants. Elle permet aussi de stimuler le secteur camelin et créer de nouvelles opportunités commerciales.