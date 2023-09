Angola: TotalEnergies lance une solution de gestion de flotte de véhicules

Luanda — La compagnie pétrolière française TotalEnergies a présenté jeudi, à Luanda, une nouvelle solution intégrée appelée "Mobility Business", en vue de renforcer le contrôle et la gestion de l'approvisionnement en carburant des voitures appartenant à une entreprise spécifique.

Il s'agit d'une carte physique dotée d'une puce qui permet aux gestionnaires de flotte de véhicules de contrôler en temps réel les transactions effectuées par leurs chauffeurs, dans plus de 50 stations-service de la TotalEnergies.

Entre autres avantages, ce service, qui peut également s'effectuer par voie numérique sans utiliser de carte physique, permet d'alerter les opérateurs du secteur du transport routier en cas de transaction suspecte.

Selon Cláudio Silva, responsable du département services marketing de la TotalEnergies, le paiement numérique sans carte physique s'effectue à l'aide d'un mot de passe unique fourni par un message dans l'application mobile.

En présentant cette solution à la presse, le responsable a dit que le service comprend trois paquets commerciaux différents, notamment « argent », « or » et « platine », qui donnent au client la possibilité d'effectuer des paiements en modes prépayé et post-payé.

En général, les trois paquets, a-t-il dit, permettent d'attribuer une limite aux cartes et de bloquer les cartes en cas de perte, ainsi que de limiter les transactions de fourniture de voitures par région, en plus d'aider les gestionnaires à contrôler toutes les transactions en temps réel dans le contexte actuel. au sein d'une flotte de véhicules.

En plus d'apporter flexibilité, sécurité et contrôle, le responsable a indique que l'émergence de ce dispositif renforcera la professionnalisation de la gestion du parc automobile, réduisant les coûts des entreprises qui disposent de zones spécifiques pour gérer l'approvisionnement des véhicules.

Selon Cláudio Silva, Mobility Business est un système de paiement intégré qui a l'approbation et la certification de la Banque Nationale d'Angola (BNA) et de l'Administration Générale des Impôts (AGT), ce qui offre une plus grande fiabilité et sécurité.

Il a souligné que le marché angolais est le premier à bénéficier de cette solution intégrée, dans un univers de 130 pays dans le monde où la TotalEnergies opère.

À son tour, la directrice générale de la TotalEnergies de Marketing Angola, Claire Dutertre, a déclaré que le lancement de Mobility Business est le résultat de plusieurs mois de travail collectif pour créer un produit efficace et sûr pour répondre aux besoins du marché angolais.

Selon la responsable, depuis son entrée sur le marché de la distribution de dérivés pétroliers en Angola, la TotalEnergies excelle dans la fourniture de services de qualité, en proposant des produits et des technologies d'avant-garde.

Pour le directeur général de l'opérateur automobile Yango, Ivan Mugimbo, ce service arrive à un moment opportun et contribuera à réduire la bureaucratie dans le processus d'obtention de services similaires dans le pays, en tenant compte de la simplicité qu'offre Mobility Business.

Présent dans plus de 130 pays à travers le monde, la TotalEnergies est un groupe d'entreprises du secteur pétrochimique et énergétique dont le siège est à Paris (France), employant 100 mille personnes.