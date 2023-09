Angola: L'ANGOP dément l'information sur le jour chômé de lundi

Luanda — L'Agence Angola Presse (ANGOP) informe l'opinion publique que de fausses nouvelles circulent sur les réseaux sociaux concernant le prétendu jour chômé et payé, décrété lundi par le Président de la République, João Lourenço.

L'ANGOP a pris connaissance de l'information via les groupes WhatsApp et nie donc toute implication de ses professionnels dans la préparation du contenu.

Dans le document, l'agence est citée comme source présumée d'information, selon laquelle "le chef de l'État angolais, João Lourenço, a décrété une tolérance ponctuelle sur tout le territoire national, lundi prochain, à la suite des célébrations de la Journée nationale du Héros".

Cet acte constitue une attaque directe contre l'entreprise et ses salariés, perpétrée par des personnes empreintes de mauvaise foi, dans le but de ternir son image et sa réputation.

Le Conseil d'administration de l'ANGOP précise que les contenus liés à la Présidence de la République et à d'autres organes représentatifs de l'État angolais sont produits, dans l'entreprise, uniquement sur la base de notes officielles.

L'Agence Angola Presse est une institution réputée, qui connaît les termes de la loi sur les fêtes nationales, ce qui signifie qu'elle ne pourra en aucun cas produire des contenus en dehors du cadre institutionnel.

L'ANGOP réitère son engagement à produire des informations toujours mieux préparées, qui respectent l'hypothèse de collecte correcte des données et les contradictions, chaque fois que nécessaire, et décourage et condamne ainsi les fausses nouvelles.