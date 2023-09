Angola: L'OPEP fête ses 63 ans à Luanda

Luanda — L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a célébré jeudi, à Luanda, ses 63 ans d'existence, au moment où le cartel des principaux producteurs de pétrole brut observe la hausse des prix sur le marché, qui a clôturé le même à 92,58 dollars.

L'OPEP existe depuis le 15 septembre 1960 et comprend des pays comme l'Algérie, l'Angola, la Guinée équatoriale, le Gabon, l'Iran, l'Irak, le Koweït, la Libye, le Nigeria, la République du Congo, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Venezuela.

La célébration anticipée a eu lieu lors de la Conférence internationale et exposition sur le « Pétrole et gaz », à laquelle a participé le secrétaire général de cette organisation, Haitham Al-Ghais, en compagnie de représentants de multinationales pétrolières et de certains ministres africains du pétrole.

Le fait qu'Haitham Al-Ghais célèbre le 63ème anniversaire de la fondation de l'Organisation à Luanda constitue un acte historique, donnant une signification importante à l'Angola qui a rejoint cette organisation en 2007.

C'est pourquoi le secrétaire général de l'OPEP a défendu la relation « continue et permanente » avec l'Angola qui joue un rôle catalyseur en tant que producteur de pétrole sur le continent africain et dans le monde.

S'adressant aux journalistes, en marge de la Conférence, il a souligné que le pays dispose d'importantes réserves de pétrole et de gaz, des opportunités qui aideront l'Angola à dynamiser son économie et à se développer dans le secteur pétrolier et gazier.

"L'Angola a de nombreuses opportunités d'augmenter sa production et de développer son économie, ce qui bénéficiera au peuple angolais", a-t-il déclaré.

Dans l'ensemble, il a admis que le monde devait investir davantage dans le secteur énergétique et réduire les émissions de gaz, en raison de l'augmentation de la population qui devrait atteindre plus de deux milliards d'habitants d'ici 2050.

Avec une telle croissance, a-t-il poursuivi, il sera nécessaire de doubler la production d'énergie, appelant les pays de l'OPEP à investir davantage dans le pétrole, la production, le raffinage et la pétrochimie.

La 4ème édition de la Conférence internationale et exposition Angola Oil & Gas 2023 (AOG2023) s'est terminée jeudi sous le thème « Sécurité énergétique, décarbonisation et développement durable ».