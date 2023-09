Angola: L'Angola pourrait dépasser son objectif de production d''or noir'

Luanda — La production pétrolière en Angola peut atteindre l'objectif annualisé supérieur à 1,1 million de barils par jour, a déclaré jeudi, à Luanda, la directrice de la production de l'Agence Nationale du Pétrole (ANPG), Ana Miala.

L'augmentation des niveaux est justifiée par le fait que la production d'« or noir » a atteint 1,2 million de barils par jour au second semestre de cette année.

L'objectif annuel de production pétrolière fixé dans le Budget général de l'État (OGE) 2023 est de 1 180 000 barils/jour à un prix moyen de 75 USD/baril.

Ana Miala, qui a participé au panel sur « Les opportunités d'exploration et de production en Afrique australe » à la 4ème Conférence internationale et exposition Angola Oil & Gas 2023 (AOG2023), a dit que l'objectif est d'être au-dessus des niveaux actuels.

Concernant les pertes de production qui surviennent quotidiennement, il a déclaré qu'elles sont de l'ordre de 15%, compte tenu de la période d'une « bonne année », car une telle baisse n'est pratiquement pas ressentie.

"En 2022, la production était supérieure à celle de 2021, sans avancer de données", a-t-elle indiqué.

Mais les données officielles indiquent que la production pétrolière, en 2022, s'est élevée à 391 millions de barils de brut à un prix moyen de 101 992 dollars, ce qui a généré des revenus bruts de l'ordre de 39,94 milliards de dollars américains.

Les installations pétrolières, c'est-à-dire les gisements, datent des années 30 et 40, ce qui influence également le nombre de barils produits par rapport aux autres pays producteurs de brut.

Mais pour la responsable, l'augmentation de l'exploration pétrolière dans le pays doit toujours être en accord avec les entreprises internationales, les investissements dans les universités et les jeunes, en inversant la main d'oeuvre dans les compagnies pétrolières, correspondant les employés nationaux aux employés étrangers.

Champ Dalia mène

Mais du groupe de gisements, Dália est l'un des meilleurs en termes de volume de production, ayant atteint plus d'un milliard de barils, selon le responsable qui n'a pas précisé la période.

Il a de réserves estimées à plus de 200 millions de barils et dispose en outre de ressources pouvant être converties en réserves et en production supérieures à 500 millions de barils.

« Il s'agit d'un gisement géant et aujourd'hui le partage de la production et des bénéfices pétroliers du gisement de Dália est de 80 pour cent en faveur de l'État et de 10 pour cent pour les groupes d'entrepreneurs », a-t-elle expliqué.

Selon elle, dans le scénario actuel, le partage production/bénéfice n'encourage pas l'investisseur à continuer d'investir, c'est pourquoi un projet est en cours d'élaboration qui permettra au groupe d'entrepreneurs de disposer de 20 % de ressources.

La Conférence internationale s'est terminée jeudi en début de soirée, et s'est déroulée sous le thème « Sécurité énergétique, décarbonisation et développement durable».

Elle a réuni des ministres africains et des experts internationaux, dans le cadre d'une initiative du ministère des Ressources minérales et du Pétrole avec le soutien de partenaires.