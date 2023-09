Angola: Le pavillon polyvalent de Kilamba est la scène du championnat africain des MMA

Luanda — Le Pavillon Polyvalent de Kilamba est une fois de plus sous les projecteurs du monde entier, à partir de ce vendredi, avec le début du Championnat Africain Amateur d'Arts Martiaux Mixtes (MMA), qui compte sur la participation de sept pays.

Après avoir accueilli en février la dernière fenêtre de qualification pour la Coupe du monde de basket-ball, qui a qualifié l'Angola, la propriété, d'une capacité de 12 720 spectateurs, a accueilli en avril l'« Open » africain de judo, entièrement dominé par le pays hôte.

Les représentants de l'Angola, de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, de la Zambie, de la Namibie, de Maurice et de l'Afrique du Sud, après le retrait du Maroc, de l'Égypte et de la Tunisie, disputeront la « coupe » avec les Angolais (finalistes) et les Sud-africains (champions) ) au centre de l'attention, dans ce pavillon.

Ouverte en 2013 pour accueillir le Championnat du monde de hockey sur patins, l'infrastructure, située à 17,2 km du centre-ville de Luanda, est le plus grand espace de ce type dans le pays, et ce n'est pas en vain qu'il a été successivement choisi pour des événements internationaux.

Par exemple, en juillet dernier, il a accueilli, pour la troisième fois cette année, une compétition de grande ampleur, le Championnat d'Afrique senior masculin de basket-ball pour joueurs internes « AFROCAN'2023 ».

Construit dans la zone de Camama II, municipalité de Talatona, le Pavillon Kilamba est situé du côté opposé de la voie rapide par rapport au stade 11 de Novembro, à Luanda.

Sa structure contient des modules d'ombrage, constitués de bases métalliques supportant des écrans tendus gris, mais qui assument différents niveaux de transparence en fonction de l'intensité de l'éclairage.

Les galeries des étages supérieurs du pavillon sont entourées extérieurement de 156 modules, constitués d'une structure métallique de deux profilés principaux reliés entre eux.

La superficie brute de construction est de 30 000 mètres carrés. Le parking extérieur a une capacité de 873 véhicules et le parking intérieur de 47, en plus d'un espace de 27 mètres carrés pour les taxis et autres transports publics.

Aujourd'hui, ce terrain polyvalent est la cathédrale du Championnat africain d'arts martiaux mixtes jusqu'à dimanche, journée réservée au congrès de la Confédération africaine de ce sport.