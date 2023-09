Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Des déchets plastiques entravent le fonctionnement du barrage de la Ruzizi

Des déchets plastiques et autres immondices déchargés dans le lac Kivu entravent, depuis quelques jours, le fonctionnement du barrage de la Ruzizi, au Sud-Kivu.

Le directeur provincial de la SNEL au Sud-Kivu, Jovic Mulengabo l'a déploré jeudi 14 septembre devant des journalistes en visite dans les installations de cette centrale.

Il a indiqué que cette situation oblige la SNEL d'arrêter, chaque jour, le fonctionnement de ses machines afin de dégager ces déchets plastiques.

La conséquence est que ce phénomène occasionne de délestage alors que la desserte était déjà devenue stable dans la ville de Bukavu et Goma.

« Vous êtes avec moi ici à la centrale, vous voyez des déchets. Même si nous améliorons en amont sachez que, il y a des problèmes et les efforts vont s'annuler. C'est pourquoi je vous demande de passer le message auprès de la population de Bukavu d'arrêter de jeter des déchets et immondices dans les caniveaux, quand on jette les immondices dans les caniveaux, tous ces immondices viennent échouer ici au barrage, et quand ça vient ici, vous avez-vous maintenant là on est en train de faire le dégréage, et quand on fait ça on est obligé d'arrêter les quatre groupes, soit deux ou trois et là c'est la délestage qui revient encore dans la ville de Bukavu, alors que c'est ce que nous sommes en train de combattre », a expliqué Jovic Mulengebo.

Cette centrale hydro-électrique alimente la ville de Bukavu (Sud-Kivu) et une partie de celle de Goma (Nord-Kivu).

En dehors de cette centrale propre à la SNEL, une autre quantité du courant électrique provient du barrage de la SINELAC (Société Internationale de l'Électricité des Grands Lacs), installée à Mumosho et qui dessert le Rwanda, le Burundi et la RDC au Sud