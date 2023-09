Afrique: Monde. Des actions en faveur du climat pour réclamer la sortie des combustibles fossiles

communiqué de presse

Des millions de personnes participeront aux manifestations et événements organisés de par le monde ces prochains jours afin de demander l'arrêt de l'utilisation des combustibles fossiles, faisant écho à la position d'Amnesty International qui estime qu'il est essentiel d'oeuvrer à faire barrage à l'aggravation de la catastrophe climatique.

Amnesty International soutient plusieurs actions coordonnées qui démarrent le 15 septembre dans le cadre du mouvement de grève pour le climat Fridays for Future, suivies par d'autres ce week-end dans de très nombreux pays du monde entier.

Elle fait partie des organisations qui soutiennent la Marche pour l'élimination des combustibles fossiles qui aura lieu le 17 septembre à New York, au moment où les dirigeant·e·s mondiaux se réunissent pour la Semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies et le Sommet du Secrétaire général des Nations unies sur l'ambition climatique, qui se tiendra le 20 septembre.

Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International, a déclaré :

« Amnesty International demande une sortie rapide et équitable de tous les combustibles fossiles et l'arrêt immédiat du développement de nouvelles ressources en combustibles fossiles. Elle soutient également le droit à la liberté d'expression et les campagnes visant à protéger le droit de manifester pacifiquement.

Cette génération se retrouve confrontée à une catastrophe climatique qui s'aggrave, émaillée de conséquences dramatiques pour les droits humains, mais trop de dirigeant·e·s qui détiennent actuellement le pouvoir font trop peu pour éviter ce désastre et reviennent même sur leurs promessesAgnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International

« Le mouvement Fridays for Future lancé par des jeunes est une nouvelle fois en première ligne de ces appels en faveur d'une transition énergétique juste. Cette génération se retrouve confrontée à une catastrophe climatique qui s'aggrave, émaillée de conséquences dramatiques pour les droits humains, mais trop de dirigeant·e·s qui détiennent actuellement le pouvoir font trop peu pour éviter ce désastre et reviennent même sur leurs promesses.

« Nous engageons les gouvernements et les entreprises à agir sans attendre afin de garantir le droit de chacun·e à un environnement sain en mettant fin rapidement à l'ère actuelle de dépendance aux combustibles fossiles, en opérant une transition rapide et équitable vers les sources d'énergie renouvelables et en mettant fin à la précarité énergétique. »

Complément d'information

Plusieurs centaines d'événements auront lieu au cours des trois prochains jours dans le cadre de la campagne coordonnée en faveur de la justice climatique.

Fridays for Future a débuté en 2018 lorsque Greta Thunberg a entamé une grève pour le climat devant le Parlement suédois. La directrice d'Amnesty Suède Anna Johansson se joindra à la grève pour le climat et apprte son soutien à une Semaine d'action. En 2019, Greta Thunberg et le mouvement Fridays for Future ont reçu le très prestigieux prix Ambassadeur de la conscience d'Amnesty International.

Dans le cadre de l'Accord de Paris de 2015, les États se sont engagés à tenter d'atténuer les pires effets du changement climatique en limitant l'augmentation moyenne de la température mondiale au cours de ce siècle à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels. Selon les dernières prévisions, ce seuil sera largement dépassé.