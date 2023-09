Algérie: Le Ministre de l'Intérieur procède à l'installation du nouveau Wali de Chlef

CHLEF — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a installé jeudi soir, Brahim Ghmired dans ses nouvelles fonctions de wali de Chlef, en remplacement de Attallah Moulati qui a été mis fin à ses fonctions.

Dans une allocution prononcée à la cérémonie d'installation qui s'est déroulée au siège de l'APW en présence d'élus locaux, de responsables de l'exécutif et de représentants de la société civile, le ministre a souligné l'importance d'adopter une approche participative et économique efficace, en y associant les acteurs locaux et en développant le sens civique des citoyens.

Il a également affirmé que le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune accordait une extrême importance à l'amélioration des conditions de vie du citoyen, à l'écoute et à la résolution de ses préoccupations, ainsi qu'à la poursuite de l'inscription d'opérations de développement en fonction des besoins de la population et selon la nature de chaque région, tout en encourageant l'investissement, l'entrepreneuriat et la création de la richesse locale.

M. Merad a en outre évoqué les mesures et préparatifs de la rentrée scolaire notamment la réception d'un nombre de structures éducatives, de la restauration et du transport scolaires pour l'amélioration des conditions de scolarisation des élèves.

Il a également insisté sur l'impératif d'encourager les jeunes et les diplômés universitaires à l'entrepreneuriat et à l'investissement dans divers domaines, relevant que les défis et enjeux actuels impliquent la conjugaison des efforts de tous les acteurs et le renforcement du développement local et de la promotion du service public.

A cet effet, le ministre a mis en avant les moyens et les atouts dont recèle la wilaya de Chlef ainsi que les résultats réalisés par l'ancien wali, appelant le nouveau wali à relever le défi et à oeuvrer pour valoriser les ressources agricoles, industrielles et touristiques, encourager l'investissement et lever les obstacles afin d'ériger cette wilaya en pôle économique.