Algérie: Merad procède à l'installation du nouveau Wali d'El Bayadh

EL BAYADH — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, a procédé, jeudi soir, à l'installation de M. Noureddine Belaribi dans ses nouvelles fonctions de wali d'El Bayadh, en remplacement de M. Farid Mohammadi, muté à la wilaya de Mascara.

La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), en présence des autorités locales civiles, militaires et judiciaires, d'élus locaux, de membres de la famille révolutionnaire, de la société civile, de notables et Chouyoukh de zaouïas.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Merad a mis en avant "l'attachement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à ce que l'installation des walis au niveau des wilayas où ils ont été nommés, se déroule devant les citoyens et le mouvement associatif, compte tenu de l'importance du poste de wali et de la responsabilité qui lui incombe".

"L'Algérie dispose d'importants atouts et potentialités qui lui permettent de se frayer une place parmi les pays développés, d'où la nécessité de travailler avec abnégation pour concrétiser les différents programmes de développement visant essentiellement à améliorer la situation du citoyen auquel le Président de la République accorde un intérêt particulier notamment à son droit à une vie décente dans un environnement serein à l'abri de tous les dangers qui le guettent", a-t-il souligné.

%

Et de rappeler que "la wilaya d'El Bayadh, cette région révolutionnaire qui se distingue par sa situation géographique stratégique et ses diverses richesses, bénéficiera elle aussi de programmes de développement pour être au diapason des autres wilayas", citant, par la même occasion, les nombreux projets jusque-là réalisés notamment dans les zones d'ombre.

M. Merad a également passé en revue les ressources notamment agricoles dont regorge le sud-est de la wilaya, plus particulièrement Brezina et El Abiodh Sidi Cheikh qui pourrait d'ailleurs être promue en wilaya à part entière, eu égard à sa position importante "sur les plans urbain, économique et social".

A ce propos, le ministre a appelé le nouveau wali à relever le défi et à répondre aux exigences de la wilaya, en oeuvrant à l'amélioration des conditions de vie des citoyens et au développement de cette région.

Il a exhorté les responsables et les représentants des différents organismes locaux, les élus et la société civile à oeuvrer, main dans la main, avec le nouveau wali pour aller de l'avant dans la réalisation du développement escompté, saluant les efforts consentis par l'ancien wali d'El Bayadh, Farid Mohammadi qui a contribué à booster le développement dans cette wilaya, ce qui lui a valu de bénéficier une nouvelle fois de la confiance du Président de la République en le nommant à la tête de la wilaya de Mascara qui recèle d'importants atouts.

Le ministre a mis en relief "l'importance majeure accordée par le Président de la République au développement des infrastructures, notamment à l'extension du réseau ferroviaire afin d'assurer la liaison entre le nord et le sud du pays pour la réalisation du développement, l'exploitation des ressources, l'encouragement de l'attractivité des investissements algériens et étrangers permettant la concrétisation de projets générateurs de richesses et d'emplois, le transport des marchandises, la mobilité des citoyens et la réduction des accidents de la circulation".

La wilaya d'El Bayadh connait actuellement la réalisation d'une voie ferrée vers la ville de Mecheria, en attendant le lancement de travaux de réalisation d'autres lignes vers les wilayas avoisinantes à l'est.

A noter que le nouveau wali Noureddine Belaribi avait occupé plusieurs postes dans l'administration locale de différentes wilayas dont le dernier a été celui de secrétaire général de la wilaya de Tiaret.