Algérie: 1re journée de Ligue 1 Mobilis - Khenchela et El Bayadh provisoirement en tête

USM Khenchela

ALGER - L'USM Khenchela et le MC El Bayadh ont profité de l'avantage du terrain et du soutien du public pour démarrer la nouvelle saison par de précieuses victoires, respectivement contre l'ES Sétif et le CS Constantine, sur le même score d'un but zéro, en matchs disputés vendredi après-midi, pour le compte de la première journée de Ligue 1 Mobilis.

L'USMK l'a emporté grâce au but d'Oussama Kaddour, inscrit d'une belle tête croisée à la 61e minute de jeu, alors que le MC El Bayadh s'en était remis à Ahmed Ghenam pour dominer les Sanafir dès la 41e.

Les péripéties de cette première journée de Ligue 1 se poursuivront samedi et dimanche, avec en tête d'affiche le derby algérois MC Alger - ES Ben Aknoun. Un duel inédit, entre le Doyen des clubs algériens et le nouveau promu, mais qui devra se jouer devant des gradins vides, en raison du huis clos qui pèse sur le club hôte.

Au même moment, la JS Kabylie sera en déplacement chez le NC Magra, avec le ferme intention de réussir un meilleur début de saison que l'an dernier, où elle avait attendu les ultimes journées pour assurer son maintien parmi l'élite.

Le lendemain (dimanche), la JS Saoura accueillera l'US Biskra dans un chaud duel entre clubs du Sud, prévu à partir de 20h00, au stade du 20-Août 1955, alors que les matchs Paradou AC - USM Alger et ES Souf - CR Belouizdad ont été reportés à des dates ultérieures en raison de la participation des Rouge et Noir et du Chabab aux différentes joutes continentales interclubs de la CAF.