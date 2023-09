Afrique: André Ayew - La prochaine destination du ghanéen bientôt connue !

Le capitaine des Black Stars, André Ayew, est sur le point de rejoindre le club turc de Super Lig Fatih Karagümrük SK. Le joueur de 33 ans est déjà arrivé à Istanbul pour poursuivre ses discussions avec Fatih, mais rien n'est encore finalisé car un autre club turc est également intéressé par sa signature.

Après deux saisons passées à Al-Sadd au Qatar, André Ayew, âgé de 33 ans, a pris la décision de revenir dans le football anglais en février 2023, en signant avec Nottingham Forest. Son arrivée a été accueillie avec impatience, et en seulement 13 apparitions en Premier League, l'attaquant polyvalent, qui a auparavant exercé son métier à Swansea et à West Ham, a montré qu'il n'avait rien perdu de son talent.

Depuis qu'il est devenu agent libre au début du mois de juillet, l'ancien attaquant marseillais a pris son temps pour réfléchir attentivement à son prochain déménagement. Alors que des offres de la Turquie, de l'Arabie saoudite et de la Major League Soccer étaient sur la table, Ayew nourrissait l'espoir d'obtenir une place dans l'un des cinq plus grands championnats d'Europe. Aujourd'hui, il semble de plus en plus probable qu'il se dirige vers la Super Lig turque.

Selon Foot Mercato, des discussions sont en cours entre André Ayew et Fatih Karagümrük, un club turc qui occupe actuellement la 13e place du classement. Notamment, Ayew se retrouve en Turquie ce vendredi, ce qui alimente encore plus les spéculations sur un transfert imminent. Cependant, la saga du transfert pourrait encore prendre des tournures inattendues, car un autre club turc et un groupe européen non divulgué restent en lice pour sa signature. La fenêtre de transfert turque devant se fermer ce soir, la future destination d'Ayew sera bientôt révélée.