Sénégal: BRVM - Fortunes diverses pour les activités du marché en fin de semaine

A la fin de la séance de cotation de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de ce vendredi 15 septembre 2023, les activités du marché ont connu des fortunes diverses en termes d'évolution.

C'est ainsi que la valeur totale des transactions est apparue en hausse, se situant à 982,274 millions de FCFA contre 331,258 millions de FCFA le jeudi 14 septembre 2023.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle ressort en baisse de 40,71 milliards, passant de 8038,458 milliards de FCFA la veille à 7997,748 milliards de FCFA ce 15 septembre 2023.

Celle du marché obligataire connait une hausse de 3,974 milliards, s'établissant à 10177,439 milliards de FCFA contre 10 173,465 milliards de FCFA la veille.

Du côté des indices, on note une situation contrastée. L'indice BRVM C (l'indice général de la Bourse) a ainsi réalisé une régression de 0,50% à 214,98 points contre 216,07 au terme de la journée du 14 septembre.

De même, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), enregistre aussi une baisse de 0,69% à 108,05 points contre 108,80 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une hausse de 0,84% à 107,17points contre 106,28 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Crown SIEM Côte d'Ivoire (plus 6,50% à 655 FCFA) Solibra Côte d'Ivoire (plus 6,24% à 90 300 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 4,86% à 1 295 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (plus 4,71% à 17 800 FCFA) et BOA Mali (plus 4,69% à 1 450 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Oragroup Togo (moins 7,44% à 2 675 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 6,64% à 8 500 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 2,80% à 3 295 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 1,80% à 10 900 FCFA), BOA Sénégal (moins 1,12% à 3 100 FCFA).