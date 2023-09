Angola: Le gouvernement collecte des informations pour conclure la géographie économique

Luanda — L'Exécutif collecte des informations sur la caractérisation de l'industrie locale, afin de contribuer à la conclusion de la "Géographie Économique", un document en cours d'élaboration, a annoncé jeudi le directeur national de Planification, Álvaro Pedro David.

Selon le responsable, des enquêtes sont en cours dans différentes provinces pour fournir un soutien méthodologique à la consolidation des programmes provinciaux de développement, ainsi que pour enquêter sur les services qui contribuent à un bon environnement des affaires.

S'exprimant lors de la réunion d'information habituelle du Ministère de l'Économie et de la Planification (MEP), il a déclaré que le secteur identifiera le potentiel régional, infrastructurel et territorial pour soutenir la production qui contribuera à l'achèvement du document en préparation intitulé « Géographie économique » et réalisera une enquête sur les projets d'investissement pouvant être financés par des partenariats public-privé.

Álvaro Pedro David a indiqué qu'ils effectuaient également des visites pour vérifier l'exécution physique et financière de projets bénéficiant d'instruments financiers, à savoir le Projet de Soutien au Crédit (PAC), les Mesures d'Aide Économique, entre autres.

Un autre objectif à atteindre avec la visite dans la province de Benguela, a-t-il dit, concerne l'amélioration de la coordination entre les gouvernements provinciaux et le Ministère de l'Économie et de la Planification, afin de garantir la prévisibilité du calendrier des foires locales, permettant une meilleure publicité du ministère.

La visite, qui en est à sa première phase, prévue pour se terminer fin septembre, se déroule dans le cadre de l'appui méthodologique, de la formation et des questions liées aux responsabilités et au suivi des programmes que coordonne le ministère de l'Économie et de la Planification.

Par ailleurs, la délégation ministérielle présente dans la province de Benguela est conduite par le ministre de l'Économie et de la Planification, Mário Caetano João, et compte des directeurs de divers secteurs, dont les projets sont mis en oeuvre dans la province.

La la délégation ministérielle visitera également les provinces de Huambo et Bié.