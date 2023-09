Gabon: Rassemblement Républicain 2R - 'Le CTRI se tire t-il une balle sur le pied ?

Le Rassemblement Républicain (2R) a tenu une rencontre avec son bureau exécutif pour donner son point de vue face à la situation du pays engagé depuis le 30 août dernier.

C'est une rencontre présidée par son Leader Leguetsa Lelaga, par ailleurs, ancien candidat aux législatives et locales (tête de liste à Port-Gentil). L'ensemble des responsables du Rassemblement Républicain comme tout autre gabonais, a salué la prise du pouvoir par le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI).

Le Rassemblement Républicain n'a pas manqué de saluer certaines mesures prises par le pouvoir de la transition. Il s'agit par exemple de la gratuité de la scolarité et le payement des bourses. Aussi, le Rassemblement Républicain tient-il à relever ce qui suit : "la dissolution de certaines institutions pour répartir sur des nouvelles bases est une bonne mesure : Assemblée nationale, Sénat, Cour constitutionnelle....)".

Pour le leader du 2R, "réanimer les mêmes institutions pour mettre à la tête la vielle garde ayant montré ses limites, nous rend un peu dubitatif, et nous emmène à nous interroger. En outre, dans une période de transition, à quoi nous sert les deux chambres du parlement ? L'Assemblée nationale était toute indiquée de faire ce travail de révision de la Constitution, du Code électoral, et si possible du redecoupage électoral. Le Sénat dans ce cas, devient purement et simplement budgétivore fait savoir le leader du Rassemblement Républicain.

Le CTRI a engagé une vaste opération de récupération des fonds détournés par certains compatriotes. Une action hautement salutaire et que celle-ci se poursuive, souhaite Leguetsa Lelaga. Mais pour lui,il est important de se poser la question suivante : "pourquoi nommer plusieurs hauts cadres (anciens )qui coûteront à l'Etat plusieurs millions au détriment des besoins urgents du plus grand nombre ? Il ne faut pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets".

Pour ce qui est du processus de la transition, le Rassemblement Républicain invite le CTRI à un regard plus large. Les forces vivent de la nation ne se limitent pas aux anciens Pdgistes et encore moins à Libreville. Le CTRI a une priorité majeure, réussir la transition. Cette réussite permettra de bâtir un Gabon meilleur, loin des habitudes l'ayant conduit au chaos. Il doit satisfaire les désirs des milliers de Gabonais ayant applaudi le 30aout. Les hommes passent, les institutions restent. Il est temps de passer la main à la jeune élite. Car faire revenir les mêmes personnes aux commandes de ce pays retarde son avancement . Pour Leguetsa Lelaga, il n'est pas souhaitable que le CTRI reproduise de façon mécanique les méthodes qui ont échoué.