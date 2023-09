Congo-Kinshasa: Kalemie - Des kits de la CENI calcinés dans un incendie

Six batteries, trois 6 batteries, 3 générateurs, 1 convertisseurs de la CENI ont été endommagés dans un incendie, déclaré vendredi 15 septembre, dans son entrepôt à Kalemie (Tanganyika).

Des sources de la CENI Kalemie renseignent qu'un court-circuit est à l'origine de ce feu, maitrisé par des personnes venues faire le test à ce bureau.

Selon les mêmes sources, quelques documents de la précédente législative sont partie en fumée mais cela n'est pas de nature à impacter le processus électoral.

« Il n'y a pas eu de dégâts énormes et cela n'aura à impacter en rien le processus électoral parce que d'abord, tous les dossiers physiques des candidats députés nationaux sont intacts et tous les dossiers physiques des candidats députés provinciaux qui sont entreposés là-bas, sont intacts et tous les matériels ayant train au processus électoral notamment les kits qui ont servi à l'identification et enrôlement des électeurs sont intacts, les machines à voter sont intactes, les batteries appelées batterie à lithium intactes et donc tous les biens de valeur n'ont pas été calcinés », a assuré le chargé de scrutin formation et inscription à la CENI Tanganyika, Faustin Kalombola.