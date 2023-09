Sénégal: Clôture de la semaine de l'alphabétisation à Diourbel - Cheikh Oumar Hanne valide l'introduction des langues nationales à l'élémentaire

Le ministre de l'Education Cheikh Oumar Hanne, accompagné de la ministre de la Femme, de la famille et de la protection des enfants, Dr Fatou Diane Guèye, a procédé hier, jeudi, à Diourbel, à la clôture de la 48ème Semaine nationale de l'alphabétisation organisée en marge de la Journée internationale de l'alphabétisation. Le choix de la marraine s'explique, selon lui, par le fait que Dr Fatou Diane Guèye est une femme leader pour son engagement indéfectible pour l'amélioration de la condition de vie des femmes.

C'est pourquoi, a dit le ministre, « le Président de la République vous a fait confiance pour vous accompagner ». Selon lui, « le chef de l'Etat accorde une importance capitale à l'alphabétisation. Il me rappelait hier que le ministère doit beaucoup contribuer au rayonnement du secteur de l'alphabétisation. Il est allé jusqu'à me donner des orientations. Il s'engage à augmenter les moyens pour discuter avec les spécialistes en alphabétisation et leur rendre hommage pour services rendus aux populations et à la nation toute entière ».

Et le ministre de l'Education de poursuivre : « le Sénégal s'engage dans les 5 prochaines années à introduire les langues nationales à l'élémentaire ». Selon lui, « tous les pays qui se sont développés l'ont été à partir de leurs langues nationales. Le ministère de l'Education est dans une dynamique de regrouper tous les spécialistes pour développer les langues nationales ».

Le ministre de la Femme, de la famille et la protection des enfants, Dr Fatou Diane Guèye, a manifesté son satisfecit. S'agissant du choix de Diourbel, elle dira au ministre de l'Education Cheikh Omar Hanne qu'il y a un temps pour le travail et un autre pour l'action. « On ne peut pas parler de l'autonomisation et de la liberté financière et du développement sans être alphabétisé. Il ne faut pas avoir le complexe d'étudier les langues nationales ». Dr Fatou Diane Guèye a profité aussi de la rencontre pour dire à qui veut l'entendre qu'elle va soutenir le choix du candidat du Président Macky Sall, le Premier ministre Amadou Ba. « Monsieur le Président Macky Sall, choisissez votre candidat à votre guise. Votre choix est le mien. Nous sommes des soldats du Président Macky Sall. Nous sommes prêts à l'accompagner partout ».