Afrique du Nord: Le Maroc à pied d'oeuvre pour les Assemblées Annuelles FMI - Banque Mondiale

Les Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (Fmi) et de la Banque mondiale (Bm) prévues du 9 au 15 octobre prochain à Marrakech vont se tenir à date échue. Le rythme de progression du chantier devant accueillir l'événement est suffisamment édifiant. Le séisme qui a récemment frappé la région n'a pas eu d'effet sur l'ambition du Maroc de faire de ces assises une opportunité pour replacer les priorités de l'Afrique au centre de l'agenda du développement international.

Une vue des chapiteaux installés dans le Centre de de conférence en construction pour les Assemblées Annuelles du FMI et de la Banque Mondiale prévues en octobre 2023 à Marrakech (Maroc)

Ceux qui prédisent une annulation ou un report de la prochaine réunion du Fonds monétaire international (Fmi) et de la Banque mondiale (Bm) prévue à Marrakech, n'ont qu'à déchanter.

Les préparatifs avancent à pas de géants et les autorités marocaines assurent que les délais de livraison des installations seront respectés. « Tout le mobilier et l'équipement nécessaire sont sur place, il ne reste que le montage », a assuré notre guide.

Une visite qu'un groupe de journalistes africains a effectué sur les lieux, le mardi 12 septembre 2023, a permis de constater que les travaux du centre de conférence devant accueillir ces assises de ces deux institutions de Bretton woods ont parfaitement résisté au séisme.

Le même responsable qui a guidé la presse a fait savoir que le Centre est érigé sur 50 hectares dont les 25 hectares sont occupés par des installations qui attendent de recevoir 14 mille personnes. A ce jour, 9000 demandes d'accréditations sont déjà enregistrées, nous a-t-on appris.

Le Centre est conçu de telle sorte qu'il reflète les quatre écosystèmes qui composent le Maroc à savoir le Sahara, l'Atlas, les Pleines Agricoles et les Océans.

Selon toujours notre guide, le Centre sera doté de 650 bureaux, 48 salles pour les événements parallèles, une salle des plénières d'une capacité de 3500 personnes sans oublier une salle de presse pouvant recevoir 650 journalistes.

La construction de ce chef d'oeuvre est à l'actif de 2000 personnes à raison 500 utilisées par jour. Un personnel d'appoint de 3000 personnes sera utilisé pendant les Assemblées annuelles.

La dimension du centre de conférence laisse transparaitre le leadership que le Maroc incarne et sa posture de porteur de voix pour l'Afrique.

Ces assises du Fmi et de la Banque mondiale seront également une opportunité pour le Royaume de mettre en vitrine le modèle marocain en termes de formation d'un capital humain de référence et en mesure de répondre aux enjeux de l'heure. Ce qui est un sacerdoce pour l'Université Polytechnique Mohammed VI.

L'occasion sera également donnée au pays d'offrir en exemple le modèle de partenariat public-privé incarné par la Confédération générale des entreprises du Maroc (Cgem). Mais également de vendre davantage la destination Maroc à travers le Centre régional d'investissement, l'Autorité marocaine du marché des capitaux.

Le Fmi, sur son portail, a réitéré son engagement à organiser à Marrakech et fait part de sa compassion et sa solidarité envers le peuple marocain suite au drame survenu dans le pays.

« Nous sommes de tout coeur avec le peuple marocain qui subit les conséquences dévastatrices du tremblement de terre ayant coûté la vie à de nombreuses personnes, blessé tant d'autres et causé de lourds dégâts au sud de Marrakech. Nous avons présenté nos plus sincères condoléances aux autorités du Royaume et offert d'apporter tout notre appui au pays à la suite de cette catastrophe. À ce stade, nous concentrons toute notre énergie sur le peuple marocain et les autorités qui font face à cette tragédie ».

A l'ouverture de la conférence internationale sur « Le Rôle des institutions supérieurs de contrôle dans la promotion de la reddition des comptes, de la transparence, de l'intégrité publique et de la bonne gouvernance » qui s'est tenue le 12 septembre 2023 à Marrakech, M. Jesko Hentschel, Directeur pays de la Banque mondiale au Maroc l'a signifié aux autorités marocaines.

Après avoir présenté les condoléances de l'institution qu'il représente, M. Hentschel de lancer : « la vie continue et nous continuerons d'être avec vous de manière inconditionnelle ».

Même son de cloche pour le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie et des Finances du Maroc, M. Fouzi Lekjaa, qui assure que : « Le Maroc sortira plus fort et plus déterminé de ce drame ».