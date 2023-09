Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 Septembre 2023

Côte d’Ivoire : Elections sénatoriales- Les grands électeurs aux urnes

Ce samedi, pour la deuxième fois de son histoire, la Côte d’Ivoire va enregistrer son deuxième scrutin sénatorial. Au terme de la campagne électorale (11-14 septembre), les membres du collège électoral pour les sénatoriales, constitués de conseillers municipaux et régionaux, sont appelés aux urnes, aujourd’hui. Au terme de ce scrutin qui se tiendra sur l’ensemble du territoire national, ce collège dotera la Côte d’Ivoire des deux tiers de ses sénateurs (66). Le choix de l’autre tiers (33) incombant au Chef de l’Etat Alassane Ouattara. Par ailleurs, cette institution assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens de la Diaspora. (Source : Fratmat.info)

Burkina : Décision portant interdiction des contenus à caractère homosexuel - Les éditeurs télévisuels et les distributeurs invités au respect

Le Conseil supérieur de la communication (Csc) a invité jeudi, les éditeurs télévisuels et les distributeurs, au respect de la décision portant interdiction des contenus à caractère homosexuel, afin de protéger les mineurs contre les contenus télévisuels pouvant nuire à leur épanouissement. L’institution a également demandé aux parents de contrôler ce dont leurs enfants ont accès à travers les portables, les tablettes et internet. «Nous demandons aux éditeurs télévisuels et aux distributeurs de faire désormais attention à cela (contenus à caractère homosexuel). Il ne faudrait pas qu’il ait ce genre de contenus dans leurs programmes. Pour ce qui est des distributeurs, nous leur disons que les médias qui font la promotion de l’homosexualité ne sont pas autorisés », a indiqué le président du CSC, Abdoul Aziz Bamogo. (Source : aouaga.com)

Togo : Economie- Le pays renforce sa gestion publique et économique

Le dernier rapport de la Banque mondiale sur l'évaluation des politiques publiques en Afrique (Cpia 2023) révèle que le Togo continue d'améliorer la gestion de ses réformes et de sa gestion publique. La Banque mondiale a augmenté la note du Togo dans le Cpia de 0,2 point, passant ainsi de 3,5 à 3,7 points. Le Togo occupe désormais la septième place parmi les pays africains éligibles aux ressources de l'Association internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale, avec le Rwanda en tête du classement (Source : alome.com)

Benin : Hadj 2024- Un appel à Candidatures pour l’agrément des sociétés d’assistance

Dans le soucis de mettre à jour la liste des sociétés agréées pour fournir des prestations d'assistance aux pèlerins se rendant à La Mecque, Le Ministre des Affaires étrangères, également Président du Comité d'Orientation et de Supervision du Hadj, a émis une communication concernant l'organisation du Hadj pour l'édition 2024. Daté du jeudi 14 septembre 2023, le communiqué stipule que toutes les sociétés privées, dûment constituées et souhaitant fournir ces services, sont invitées à soumettre un dossier de demande d'agrément au Ministère des Affaires étrangères. Il convient de noter que, conformément aux réglementations en vigueur pour le Hadj, l'agrément est délivré pour une durée de trois (03) ans, renouvelable. Par conséquent, les sociétés agréées précédemment conserveront leur agrément valide jusqu'à l'édition 2024 du Hadj. (Source : acotonou.com)

Guinée : Politique nationale- La levée des restrictions imposées aux anciens dignitaires piétine…

En Guinée, la levée des restrictions imposées aux anciens dignitaires du régime d’Alpha Condé, déchu il y a deux ans, piétine. Et pour cause, le processus de décantation annoncé par la junte patauge. Pourtant, il y a environ un an le Chef du Gouvernement avait instruit son cabinet de se mettre en rapport avec le gouverneur de la Banque centrale, le ministre secrétaire général de la présidence et celui de la Justice pour faire le point. L’objectif était in-fine de dégeler les comptes des personnes physiques qui n’ont pas de démêlées et leur restituer leurs documents de voyage. Certains ont même perdu des opportunités ailleurs où ils étaient sollicités. Ce qui est curieux on leur demande de ne pas faire du bruit. (Source : africaguinee.com)

Gabon : Biens administratifs- Le Sénat demande aux membres sortants de les restituer

Le Secrétaire général du Sénat gabonais, Michel Edouard Kenguel, a émis une note de service invitant les membres du Bureau du Sénat sortant ainsi que les Présidents des groupes parlementaires sortants à restituer les biens administratifs qu'ils ont reçus pendant leur mandat. Cette demande s'inscrit dans la volonté de transparence des nouvelles autorités du pays. Ils sont également invités à déposer les clefs des bureaux et des véhicules de fonction à la Direction du patrimoine, porte 108. Cette démarche vise à insuffler un nouveau dynamisme et à rétablir la confiance des citoyens dans leurs institutions. (Source : alibreville.com)

Mali : Culture- la France dément la déprogrammation des artistes maliens, nigériens et Burkinabè

La France affirme qu'aucune déprogrammation d'artistes, de quelque nationalité que ce soit, n'est demandée ni par le ministère des Affaires étrangères, ni par le ministère de la Culture. Ce démenti a été fait dans un communiqué dont aBamako.com a eu connaissance. Pour des raisons de sécurité, faut-il le souligner, la France a suspendu depuis le 7 août 2023 la délivrance de visa depuis Niamey, Ouagadougou et Bamako, ainsi que la mise en œuvre dans ces pays des actions de coopération culturelle. Cette décision, note-t-on, n'affecte pas les personnes qui seraient titulaires de visas délivrés avant cette date ou qui résident en France ou dans d'autres pays. (Source : abamako.com)

Sénégal : Célébration du Maouloud- Des dispositions pour une parfaite organisation prises

Le ministre de l’ntérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome a présidé une réunion nationale de coordination et de préparation de la célébration du Gamou (Maouloud) de Tivaouane, célébrant la naissance du prophète de l’Islam.La rencontre qui a mobilisé tous les services de l’État et des sociétés délivrant un service public s’est tenu au siège du ministère de l’Intérieur, à la place WashingtonLe Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour était représenté à la réunion par le Président du comité d’organisation du Gamou, Serigne Moustapha Sy Al Amine, Serigne Habib Sy et Serigne Mansour Sy Djamil. La célébration du Gamou de Tivaouane est prévue dans la nuit du 26 au 27 septembre 2023. La célébration du Maouloud sera précédée de l’ouverture du « Bourd » qui va rythmer pendant une dizaine de jours avant le Gamou la vie de la cité religieuse de Tivaouane (Source : adakar.com)

Maroc : Football- La Caf exprime sa compassion aux victimes du Maroc et de la Lybie

La Confédération africaine de Football (Caf) a décidé d'observer une minute de silence lors de tous les matches à venir, en hommage aux victimes du tremblement de terre qui a frappé le Maroc et des inondations dévastatrices survenues dans l'est de la Libye, rapporte un communiqué de la faîtière continentale. ( Source:aouaga.com)