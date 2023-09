Cote d'Ivoire: Célébration partenariat OM/Sublime Cote d'Ivoire- C'est ce samedi 16 septembre au stade Vélodrome.

L’Olympique de Marseille et le ministère du tourisme ivoirien ont officialisé, le 11 août 2023, un partenariat unique entre le club phocéen et la destination ivoirienne, à travers sa stratégie de Country-branding dénommée « Sublime Côte d’Ivoire » pour les trois prochaines saisons. Dans ce cadre, à la faveur de la 5e journée du championnat de Ligue 1, une célébration spéciale de ce « mariage d’amour et d’intérêts » se déroulera, en marge du match de l’OM face au Toulouse Football Club (Tfc), ce samedi 16 septembre au Stade Vélodrome. Et ce, en présence du ministre ivoirien du tourisme, Siandou Fofana, qui est, par ailleurs, le premier Vice-président du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme (Omt), aux côtés de Pablo Longoria, président du club phocéen et d’un aéropage de personnalités sportives des deux pays. L’information est du ministère du tourisme de Côte d’Ivoire.

Pour rappel, « Sublime Côte d’Ivoire » est la stratégie nationale de développement touristique dont l’ambition est de faire de la Côte d’Ivoire l’une des cinq destinations principales d’Afrique à l’échéance 2025. Un challenge partagé par l’Olympique de Marseille et le ministère du Tourisme de Côte d’Ivoire, accompagné par son agence « More by Entourage » qui ont à cœur de faire rayonner la Côte d’Ivoire, pays organisateur de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 qui se tiendra en janvier-février 2024. Un évènement sportif d’appel touristique que le pays envisage être la matérialisation grandeur-nature de ce que la Côte d’Ivoire est véritablement un pays à vocation touristique. Avec ses sites sous la protection de l’Unesco, ses parcs nationaux, réserves naturelles, et de nombreux atouts d’un patrimoine culturel et naturel exceptionnel, la Côte d’Ivoire est l’un des plus beaux jardins d’Afrique de l’Ouest, reconnu pour sa culture hospitalière. Pays facilement accessible et frontalier avec cinq autres nations, son industrie touristique est en plein essor avec près de 2 millions de touristes recensés l’année dernière. Une nouvelle dynamique liée au tourisme que la Côte d’Ivoire, présente sur le podium des destinations d’affaires depuis 2018, souhaite confirmer grâce à son nouveau plan stratégique.

%

Quant à l’OM, seul et unique club français à avoir remporté la ligue des champions d’Europe en 1993, jouissant de ce fait, d’une légitimité historique et sportive, nourrit, tout aussi, des liens très forts avec l’Afrique et la Côte d’Ivoire, en particulier. De plus, elle a entamé la nouvelle saison sous de bons auspices et entrevoit, 30 ans après son sacre, un retour dans l’élite européenne, en affichant une ambition de premier plan dans la compétition de l’Uefa Europa League. Dont, justement, elle entamera les hostilités, 5 jours après, le jeudi 21 septembre, face au non moins iconique club néerlandais de l’Ajax d’Amsterdam.

Une si longue histoire…et des lendemains enchantés

Club cosmopolite par excellence, l’Olympique de Marseille entretient, comme susmentionné, des liens très puissants avec le pays, notamment de nombreuses légendes ivoiriennes et une communauté importante de supporters sur l’ensemble du territoire. L’OM s’appuiera sur cette connexion historique et sur les forces de sa communauté digitale de plus de 20 millions d’abonnés, ainsi que sur son exposition médiatique pour participer au développement de la stratégie touristique et ludique et, par ricochet, au rayonnement du pays.

Ce partenariat procède d'un long processus entre les deux parties qui a abouti à un partenariat acté par le ministre ivoirien du tourisme, au nom du gouvernement ivoirien en tant que cheville ouvrière du country-branding de la destination ivoirienne, Siandou Fofana et le président l'OM Pablo Longoria et ses équipes, à la faveur d'une mission sur les bords de la Canebière.

S’il est vrai que la France figure dans le Top 3 des pays émetteurs de touristes internationaux vers la Côte d’Ivoire, il est tout aussi vrai que ceux provenant de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) font partie du cœur de cible. Surtout quand on sait que le pays qui veut booster une offre de tourisme de croisière peut compter sur le savoir-faire dont la métropole méditerranéenne est reconnue pour en être un nec plus ultra.

L'histoire entre la destination ivoirienne et la cité méditerranéenne date de la période coloniale, étant entendu que le Port de Marseille était la porte d'entrée des étudiants et travailleurs de la colonie française d'alors en Métropole. L'amour pour l'OM prend ses racines avec la première pépite ivoirienne qu'est l'attaquant Jean Désiré Sikely au milieu des années 70. Avant la fulgurante épopée, certes brève mais vivace de Didier Drogba entre 2004 et 2005, plusieurs stars ivoiriennes du football ont arboré la tunique bleu-blanc du club phocéen. La légende Basile Boli, Franco-Ivoirien qui a permis d'un coup de tête rageur à l'OM d'être pour le moment le seul club français à avoir remporté la ligue des Champions n'est-il pas d'origine ivoirienne ? Et que dire des Cyril Domoraud, Ibrahima Bakayoko, Abdoulaye Méité, Baky Koné, Servais Konan Kan, Brice Dja Djédjé, Éric Bailly ? Tous et chacun, ont été à leur façon, des ambassadeurs de la Sublime Côte d'Ivoire en tant que joueurs de l'OM. Aujourd'hui, c'est un aboutissement d'un mariage d'amour, de raison et d'intérêts communs.