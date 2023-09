Madagascar: Recherche d'une voie de sortie pour éviter les troubles

C'est une certaine confusion qui règne en ce moment dans le monde politique malgache et les citoyens semblent perdus devant la vivacité des échanges entre les représentants du pouvoir et tous les autres acteurs de la société, opposition, société civile et organisation religieuse. L'appel à l'apaisement et à un retour à un débat dépassionné est nécessaire pour ne pas revivre ces périodes sombres de troubles ayant provoqué la chute lente et inexorable de notre pays.

Recherche d'une voie de sortie pour éviter les troubles

La tenue de l'élection présidentielle est souhaitée par tout le monde, cependant il existe un véritable désaccord entre les acteurs de la vie politique pour atteindre cet objectif. Les étapes qui ont été franchies ne l'ont pas été de manière convaincante pour certains. Les décisions prises pour y parvenir ont été pour ces derniers sujets à caution. La HCC, qui les a prises, est de plus en plus contestée dans la manière dont elle rend ses jugements. Ils ne sont susceptibles d'aucun recours et tout le monde doit s'y soumettre.

L'approbation de la candidature de l'ancien président Andry Rajoelina en fait partie et crée une véritable polémique. Il en est de même pour la mise en place d'un gouvernement collégial, chargé de la présidence par intérim après le désistement du président du Sénat. Les critiques et les interpellations qui se sont succédé ces derniers jours ont tendu l'atmosphère.

Le Premier ministre a essayé de faire baisser cette tension. Le président de la HCC a répliqué vertement aux remarques qui lui ont été faites. Tous les acteurs de la vie politique sont cependant d'accord sur un point : la nécessité de la tenue des élections, mais ils diffèrent sur les moyens d'y parvenir. Chacun campe sur ses positions, mais estime quand même qu'il est nécessaire de trouver une voie de sortie pour éviter les troubles.