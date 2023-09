Madagascar: « Distinguished Gentleman's Drive » - Pour la lutte contre le cancer de la prostate

Après les deux éditions réussies, Iconic.mg a décidé d'organiser le « Distinguished Gentleman's Drive (DGD) » pour la troisième année consécutive avec un objectif pour la lutte contre le cancer de la prostate.

Et de trois. Hier, lors d'une conférence de presse, tenue au CFAO Motors Showroom Toyota à Ankorondrano, a eu lieu le lancement officiel de la troisième édition du « Distinguished Gentleman's Drive (DGD) ». Cet événement, qui a marqué les précédentes éditions par son élégance et son engagement caritatif, revient à Antananarivo ce dimanche 24 septembre. Le concept du DGD demeure inchangé : il réunit les propriétaires de voitures classiques construites avant 1980, en mettant l'accent sur la date de sortie du modèle. Après le succès remarquable des éditions précédentes ayant rassemblé 71 et 108 voitures respectivement, cette année, Antananarivo vibrera au son des moteurs anciens, en harmonie avec plus de 150 autres villes à travers le monde.

« L'objectif de l'association Iconic.mg est de promouvoir Madagascar en tant que destination historique dans l'Océan Indien. Ainsi, Antananarivo, en tant que ville historique, a toute sa place parmi les 200 villes qui organisent cette édition 2023 du DGD. Pour participer, vous pouvez encore vous inscrire sur le site web : www.gentlemansdrive.com. Cependant, il a un objectif plus noble : la lutte contre le cancer de la prostate », explique Gregory Rabeson, organisateur de l'événement. En outre, il n'a pas manqué de remercier les partenaires qui ont permis de réaliser cet événement.

Lutte contre le cancer de la prostate

« Cet événement est un mouvement destiné à une sensibilisation relative au cancer de la prostate. Toutefois, le cancer de la prostate qui a un taux d'incidence élevé dans le monde entier est moins médiatisé par rapport aux autres cancers. Elle touche principalement les hommes de plus de 50 ans », a fait savoir Dr Andriamananony Liliane, docteur au sein de la Clinique Andrindra. En 2021, la première édition du DGD avec des voitures a eu lieu à Antananarivo grâce à l'impulsion de l'Association Iconic.mg. L'arrivée du DGD se fera à Antsahavola, dans la rue aux palmiers. Les passionnés de voitures anciennes, participants et visiteurs, se réuniront à partir de 15h00 pour partager l'atmosphère unique du DGD. Au-delà de la passion automobile, cet événement continue de soutenir la lutte contre le cancer de la prostate, contribuant à sensibiliser et à collecter des fonds pour cette cause noble.