Madagascar: INSP Ivato - Sortie des 20 commissaires et 30 officiers de police

L'École nationale supérieure de la police (ENSP) à Ivato était à l'honneur, hier. La place d'armes de ce prestigieux centre de formation des cadres des forces de l'ordre et de sécurité a accueilli la sortie des 20 commissaires et 30 officiers de police qui venaient d'y terminer leur formation cette année. Les nouveaux sortants, formés dans ce centre, sont issus de la 24è promotion des élèves commissaires de police et la 25è de la promotion des élèves officiers de police, baptisée Vina.

Placée sous l'égide du Premier Ministre du gouvernement collégial dirigeant le pays à l'heure actuelle, la cérémonie d'hier a été présidée par le Ministre de la sécurité publique, l'Inspecteur Général de Police, Fanomezantsoa Rodellys Randrianarison. Cet événement a également vu l'assistance des hauts responsables de forces de l'ordre dont le secrétaire d'Etat chargé de la gendarmerie auprès du ministère de la Défense nationale, le Général Serge Gellé et plusieurs personnalités civiles et militaires. Le Premier Ministre Ntsay Christian a procédé à la pose de galons du major de promotion des commissaires. Quant à celle des officiers, elle a été effectuée par le secrétaire d'Etat chargé de la gendarmerie nationale.

Opérationnels de suite. Il est à noter que les nouveaux sortants sont parvenus à ce stade après avoir effectué deux ans auprès de cette école. Prenant la parole lors de cette cérémonie, le directeur de l'ENSP a rappelé que la promotion Vina est entrée dans cet établissement le 08 août 2021 et a été présentée sous le drapeau le 22 octobre 2021 après avoir réussi à l'épreuve de formation initiale de base de 45 jours lui permettant d'intégrer la vie militaire. Durant la première année, les élèves ont suivi la formation théorique et la deuxième année le stage pratique durant lequel ils ont préparé leurs mémoires de fin d'études.

Compte tenu du parcours de ces nouveaux commissaires et officiers, le ministre de la Sécurité publique affirme avoir confiance en ces nouveaux sortants dans l'accomplissement de leurs missions à venir. D'après lui, ces nouveaux cadres de la police nationale devront porter haut la valeur de cette institution auprès de la population. « Que le slogan de l'école clamant « Mijoro ho rehareha » guide vos actions », souhaite-t-il. Dans ce sens, il espère que ces policiers serviront de modèles à la lutte contre la corruption, la protection des droits de l'homme ainsi que l'aide et la protection de la population et des Institutions de l'Etat.