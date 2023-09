Madagascar: Événement - Le Flamenco envahit la capitale

La quatrième édition du festival Flamenco de Madagascar promet d'embraser la scène culturelle de la Grande île du 20 au 23 septembre, grâce à l'organisation du consulat espagnol honoraire à Madagascar. La semaine Flamenco de Madagascar se positionne comme un événement phare dédié à la promotion et à la diffusion d'une des expressions artistiques les plus renommées au monde qui est le flamenco, originaire d'Espagne. Au coeur de ce programme envoûtant se trouvent une rencontre exceptionnelle et deux spectacles enflammés. Un «cuadro» de flamenco, composé d'un saxophoniste, d'un guitariste de flamenco et d'un percussionniste, est l'invité de marque de Madagascar, prêt à animer trois activités.

« La compagnie d'exception conviée cette année n'est autre qu'Antonio Lizana, maître du saxophone et du chant flamenco. Il sera accompagné par la virtuosité de la guitare flamenco d'Adriano Lozano et la puissance rythmique de Vincent Thomas. Ensemble, ils nous offriront une fusion unique entre le flamenco et le jazz », souligne l'organisateur dans son communiqué. Le rideau se lèvera d'abord pour une présentation spéciale et une rencontre enrichissante avec les étudiants de l'espagnol des lycées d'Antananarivo et ceux du département d'études hispaniques de l'université d'Antananarivo à l'amphithéâtre DEGS le 21 septembre à 10h.

Emblème culturel

La magie du flamenco continuera de s'épanouir. Le point d'orgue de cette fête du flamenco se tiendra à l'Institut Français de Madagascar le 22 septembre à 19h, avec un concert intitulé «Seguirijazz». Le flamenco, véritable emblème culturel, transcende désormais les frontières de l'Andalousie pour devenir le symbole de toute l'Espagne. Cette reconnaissance permet de protéger, de préserver et de promouvoir ce joyau du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Le Festival Flamenco de Madagascar est un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la musique, de la danse et de la culture espagnole.