Madagascar: Région Fitovinany - Des opportunités économiques à creuser

La septième édition de la journée internationale des régions se tient depuis jeudi à Manakara, chef-lieu de la région Fitovinany.

Du potentiel. C'est ce que trouvent à la région Fitovinany les investisseurs, acteurs de la vie économique, à l'occasion de la tenue de la 7e édition de la journée internationale des régions. En effet, c'est la ville de Manakara qui, depuis jeudi et jusqu'à aujourd'hui, abrite cet évènement dédié à la promotion de la diversité régionale ainsi que des opportunités économiques pour chaque région et, par extension, pour le pays. À en croire Lucien Laurel Razafitsotra, cet évènement économique est une bouffée d'air frais pour la région qui ne demande qu'à faire découvrir ses attraits. « Ce que nous allons essayer de mettre en lumière, c'est le potentiel économique de la région Fitovinany, les richesses que celle-ci possède.

La tenue de cet évènement est une opportunité pour la population locale pour ce qui est de la création d'emplois et de richesses pour la région et pour le pays », explique-t-il. La région Fitovinany possède, en effet, un énorme potentiel dans le domaine de l'agriculture. Plus précisément, elle est en tête de liste de la production de café à l'échelle du pays, en fournissant un peu moins de un tiers de la production nationale.

%

La vingt-deuxième région de Madagascar est également connue pour l'apiculture qui y est florissante, mais aussi pour ses richesses souterraines. Des terrains tout trouvés pour multiplier les investissements dans cette région et rendre effective la décentralisation. À en croire Béatrice Rahantamalala, préfet de la ville de Manakara, « Il est important d'avoir un évènement d'une telle envergure, dans un contexte où la mobilisation de tous les acteurs ainsi que le soutien au développement régional sont importants ».

Activité

Des propos auxquels font écho ceux de Rasata Rafaravavitafika, directrice de l'expansion économique au sein du ministère des Affaires étrangères. « Nous avons plusieurs objectifs pour cette édition. Entre autres, la mobilisation de tous les acteurs économiques pour mettre en valeur les richesses de cette région. Il y a aussi le jumelage entre régions pour créer une certaine synergie entre les localités voisines. Et enfin, la mobilisation de la diaspora de la région Fitovinany dans le but de travailler ensemble pour le développement économique « , a-t-elle souligné.

Depuis les deux précédentes journées d'effervescence à Manakara à l'occasion de cette septième édition des JIR, les participants et standistes se sont attelés à présenter les produits qui font la renommée locale. Ainsi, des produits naturels, des denrées de consommation comme le miel, le riz ou encore des huiles essentielles étaient les clous du spectacle. S'ensuivaient des séances et ateliers techniques qui ont justement visé à promouvoir la vitalité économique de la région. Bonne gouvernance, fiscalité et planification budgétaire ont été au programme, pour faire en sorte de rendre plus attractif la région.