Afrique: Sensibilisation au trésorpay-trésormoney - Des équipes déployées sur le terrain

La Direction générale du Trésor et de la Comptabilité a entamé depuis le 14 septembre 2023 une vaste campagne nationale de communication et de sensibilisation à la plateforme digitale d'encaissement des recettes et de paiement des dépenses publiques, TrésorPay-TrésorMoney.

Cette campagne, la deuxième du genre, après celle de 2022, vise, selon le Directeur général adjoint, Ahoussi Arthur, à informer et à sensibiliser davantage les populations tout en les assistant sur le terrain pour l'ouverture des comptes et l'utilisation de la plateforme, dans le cadre du paiement en ligne des frais d'inscription des élèves, étudiants et de toutes les opérations financières publiques des citoyens avec l'État.

Après Abidjan, les 14 et 15 septembre, la caravane, mettra le cap la semaine prochaine sur des villes de l'intérieur, dans quatorze (14) chefs-lieux de Districts Autonomes. Pendant deux semaines, des équipes seront ainsi déployées pour être plus proches des populations à l'effet de leur fournir toutes les informations nécessaires sur l'utilisation de TrésorPay-TrésorMoney pour toutes leurs opérations avec l'État.

Le Directeur Général adjoint s'est voulu aussi rassurant sur les dispositions prises par le Trésor Public visant à renforcer les points de vente de la monnaie électronique TrésorMoney sur toute l'étendue du territoire national, en plus des services du Trésor Public.

%

La plateforme TrésorPay-TrésorMoney vise à améliorer le niveau d'encaissement des recettes de l'État, assurer la traçabilité des opérations et la disponibilité instantanée des fonds publics. Et en ce qui concerne les populations, il s'agit de leur faciliter l'accès aux produits du numérique et surtout le paiement des prestations publiques.

Dans la pratique, TrésorPay-TrésorMoney permet de digitaliser toutes les opérations d'encaissement et de paiement de l'État, notamment les frais d'inscription, de scolarité, d'examens scolaires, les taxes communales, les amendes forfaitaires, les contraventions, les frais d'hospitalisation, les redevances, les actes de justice, les bourses, les pensions, les primes, les aides, les indemnités, les allocations, les frais de missions, etc.

La campagne est soutenue par la Banque mondiale, à travers le Projet Amélioration de la Gouvernance pour la délivrance des Services de base aux citoyens (Pagds).