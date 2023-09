Sénégal: Pêche, aquaculture et économie bleue - Le Sénégal et le Portugal veulent renforcer leur coopération

Par l'échange de connaissances et d'expériences, le Sénégal et le Portugal travaillent à renforcer leur partenariat.

La capitale sénégalaise a abrité, hier, un forum international sur l'économie bleue. Une rencontre présidée par Pape Sagna Mbaye, Ministre des Pêches et de l'Économie maritime du Sénégal, et ses homologues portugais José Maria Costa, Secrétaire d'État à la Mer, et Teresa Coelho, Secrétaire d'État à la Pêche.

Organisé par l'Ambassade du Portugal au Sénégal, en collaboration avec le Ministère des Pêches et de l'Économie maritime, ce forum a réuni une dizaine d'entreprises et d'organisations des deux pays qui souhaitent renforcer leur coopération dans le secteur des pêches, de l'aquaculture et de l'économie bleue par un partage des meilleures pratiques, notamment en matière de durabilité, de gestion des ressources marines, de contrôle, de sécurité alimentaire et de formation.

À l'ouverture de la rencontre, Pape Sagna Mbaye a appelé à repenser l'exploitation des ressources de la mer dans un contexte de changement climatique. « Dans un monde où les défis environnementaux sont de plus en plus pressants, il est impératif de repenser notre façon de consommer et de produire et de trouver des solutions qui préservent les ressources naturelles et soutiennent la croissance économique à long terme », a-t-il déclaré, préconisant le renforcement de la réglementation et d'importants investissements dans des technologies propres et innovantes. « Les énergies renouvelables, comme l'énergie houlomotrice ou l'énergie des marées, offrent des opportunités sans limites pour réduire notre empreinte carbone tout en créant de nouveaux emplois », a-t-il ajouté.

S'agissant de la lutte contre la pollution marine, particulièrement celle en hydrocarbure, le Sénégal veut nouer un partenariat avec le Portugal. Dans ses eaux territoriales se déroule un intense trafic avec une moyenne de 260 navires par jour.

« Rendement maximal durable »

Sur la gestion durable des ressources, le Sénégal peut s'inspirer du Portugal qui, d'après Teresa Coelho, Secrétaire d'État chargée des Pêches, a atteint le « rendement maximal durable ». « Cela signifie que nous exploitons nos ressources de manière responsable en garantissant leur disponibilité pour les générations futures », a-t-elle déclaré, précisant que ce résultat est le fruit « de politiques publiques efficaces, d'une collaboration entre les secteurs public et privé et d'une coopération exemplaire avec les pêcheurs, la science et l'investigation ».

Cette politique s'est traduite, ces deux dernières années, par une croissance significative de la valeur du secteur de la pêche au Portugal, selon Teresa Coelho. « Le déchargement et les ventes aux enchères de poissons ont atteint les valeurs les plus élevées jamais enregistrées en 2021 et 2022, générant un chiffre d'affaires de 335,5 millions d'euros en 2022, résultant d'une augmentation de la valeur du poisson. L'industrie de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture a également enregistré une augmentation de son chiffre d'affaires qui atteint désormais plus de 1,3 milliard d'euros », a-t-elle indiqué.

« Les exportations de produits liés à la pêche ont augmenté de 17,4 % en 2022, dépassant également 1,3 milliard d'euros. Les exportations des produits de la filière de la pêche sont déjà les plus importantes dans le secteur agroalimentaire qui est l'une des grandes branches exportatrices », a détaillé Teresa Coelho. En ce qui concerne l'aquaculture, le Sénégal et le Portugal misent sur ce sous-secteur comme complément à la pêche avec presque les mêmes objectifs d'ici à 2030, c'est-à-dire une production de 25 000 tonnes.

Si la coopération bilatérale entre le Sénégal et le Portugal dans le domaine de la pêche et de l'économie maritime est bonne, les autorités des deux pays souhaitent une collaboration plus poussée entre les hommes d'affaires des deux pays avec à la clé « des partenariats commerciaux mutuellement bénéfiques » dans différents domaines.