Sénégal: Gamou de Tivaouane 2023 - Le ministre Antoine Diome rassure le comité d'organisation...

Les services de l'État ont encore pris l'engagement d'assurer la bonne réussite du Gamou de Tivaouane, édition 2023, a annoncé, hier, le Ministre de l'Intérieur. Antoine Félix Abdoulaye Diome a présidé, au siège de son ministère, la réunion nationale consacrée aux préparatifs de la célébration de la naissance du Prophète Mohamed (Psl).

Le Ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome a présidé, hier, à Dakar, la réunion nationale préparatoire du Gamou de Tivaouane, édition 2023. Après son discours d'ouverture, Antoine Diome a donné la parole au gouverneur de Thiès pour rappeler l'ensemble des engagements pris par les services de l'État concernés par l'organisation du Gamou lors du dernier Comité régional de développement (Crd), tenu à Thiès, le 16 août dernier. Alioune Badara Mbengue, dans son intervention, a rappelé que dans le secteur de la santé, il est prévu au moins 61 postes médicaux avancés à raison de 200 tentes que la Croix-Rouge va mettre à la disposition du Comité d'organisation au service de Khalifa Ababacar Sy (Coskas). Il annonce également la mise à disposition de 50 millions de FCfa pour l'achat de médicaments et une bonne dotation en moustiquaires imprégnées. Le gouverneur informe qu'un hélicoptère médicalisé sera pré-positionné à Pout de même qu'un camion médicalisé.

À en croire Alioune Badara Mbengue, 200 secouristes seront mobilisés. Des tentes en provenance de la Direction de la protection civile (Dpc), 65 ambulances dont cinq médicalisées, 2000 agents de santé (médecins généralistes, infirmiers et sages-femmes) seront mis à la disposition du comité médical. Il est aussi prévu des opérations de désinsectisation, de saupoudrage, avec 200 éléments du service de l'hygiène mis à la disposition du Coskas avant le Gamou.

Sécuriser le chantier de la grande mosquée

Lors du Comité régional de développement, le Comité d'organisation avait demandé aux services de l'État 75 camions de vidange, 100 toilettes mobiles, 25 camions à l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), a rappelé le gouverneur.

Concernant la salubrité, des bacs à ordures et des groupes électrogènes seront disponibles en grand nombre. L'implication de la Sen'Eau avec la mise à disposition de citernes au niveau des grandes cuisines et des bâches à eau a été aussi sollicitée.

Alioune Badara Mbengue a rappelé l'urgence de sécuriser les travaux de la grande mosquée de Tivaouane en phase de finition car, dit-il, certains fidèles, curieux, essayeront de voir l'état d'avancement alors que cela peut causer des dégâts. Reprenant la parole, le Ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome a rassuré le Coskas de la tenue avec succès du Gamou, la 123e édition du genre, qui célèbre la naissance du Prophète Mohamed (Psl). La délégation de Tivaouane a été dirigée par Serigne Mansour Sy Djamil et Serigne Habib Sy Mansour.

...Et rend un vibrant hommage à Mame Abdou Aziz Sy Dabakh

Le 14 septembre 1997, une date mémorable pour la communauté tidiane de Tivaouane et l'ensemble du Sénégal, rejoignait son Seigneur Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. Soit 26 ans depuis hier. Date ne pouvait être mieux choisie pour tenir la réunion nationale liée aux préparatifs du Gamou de Tivaouane.

C'est pourquoi, hier, lors de la rencontre, le Ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a rendu un vibrant hommage au sage de Diacksao. Il a rappelé le rôle important qu'a joué le défunt Khalife général des Tidianes. Selon Antoine Félix Abdoulaye Diome, à chaque fois qu'il est nécessaire, les enseignements de Mame Abdou sont remis au goût du jour tels que l'humilité, la droiture, la sincérité, la crainte révérencielle de Dieu etc. « Dans ces occasions, il est important de se rappeler de ses enseignements », a-t-il fait savoir.« Se rappeler de lui et prier pour le repos éternel de son âme est bien normal. Il nous a appris l'humilité. Nous nous inclinons devant sa mémoire en cette date pour les bonnes actions et ses enseignements dont le Sénégal et toute la communauté musulmane se souviennent encore », a ajouté Antoine Félix Diome. S. M. S. CISSE

Couverture sanitaire du Gamou : 3000 agents et 46 ambulances dont 6 médicalisés déployés

Le directeur régional de Santé de Thiès, le Docteur Mama Moussa Diaw, a convoqué, mercredi 13 septembre 2023, à Thiès, une grande réunion pour discuter et partager avec tous les acteurs sur les dispositions idoines pour un bon déroulement du Gamou de Tivaouane, édition 2023.

THIÈS - Le dispositif déjà mis en place pour le Gamou, édition 2023, commence par la mobilisation des ressources humaines fortes de 3000 agents. La logistique avec pas moins de 46 ambulances dont 6 médicalisées. Tous les axes routiers qui mènent vers Thiès et Tivaouane seront maillés et sécurisés. Au premier niveau du dispositif de couverture, il y aura 64 postes médicaux avancés rien qu'à Tivaouane, ensuite viennent les centres de référence avec celui de Tivaouane, avant les hôpitaux de Thiès, de Tivaouane et Saint Jean de Dieu, ainsi que les centres de santé de Pout, Mékhé etc. qui vont jouer un rôle dans la prise en charge.

Le docteur Mama Moussa Diaw a donné ces détails, mercredi 13 septembre 2023 à Thiès devant la presse. Un dispositif qui devrait permettre une bonne couverture sanitaire de ce grand événement religieux. Il a indiqué que la réunion a permis à l'ensemble des intervenants de joindre leurs forces de manière bien coordonnée pour éviter des actions éparses contreproductives. Aucun maillon n'a été négligé, de la communication, à la prévention liée à la politique de l'hygiène, jusqu'à la prise en charge de premier niveau avec les postes médicaux avancés et la référence y compris hors de la région de Thiès. La réunion a aussi été l'occasion d'exprimer les besoins, de faire l'état des lieux dans un contexte où la région de Thiès avance en termes de moyens, de ressources humaines et d'infrastructures. Docteur Diaw a souligné, qu'aujourd'hui, la région de Thiès a des spécialistes, une université et de grands hôpitaux qui permettent de prendre en charge des patients qu'on évacuait il y a quelque temps. Les acteurs ont pu exprimer les besoins complémentaires à solliciter au niveau central.

Cette rencontre ne s'est pas focalisée seulement sur la ville de Tivaouane mais elle a pris en compte tous les autres foyers religieux, plus d'une quinzaine qui célèbrent le Maouloud dans la même période dans la région de Thiès.