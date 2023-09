Angola: Un consortium investit 248,2 millions de dollars dans le Corridor de Lobito

Luanda — Le consortium Lobito Atlantic Holding et Lobito Atlantic Railway, S.A investira 248,2 millions de dollars dans la fourniture de services ferroviaires et d'infrastructures logistiques pour soutenir le Corridor de Lobito, a annoncé ce vendredi, à Luanda, l'Agence des investissements privés et de promotion des exportations (Aipex).

Selon un communiqué de presse de l'Aipex envoyé à l'ANGOP, la mise en oeuvre de ce projet privé, dénommé « Corridor de Lobito », a pour objectif de réhabiliter, d'élargir et de moderniser les infrastructures ferroviaires le long des provinces de Benguela, Huambo et Moxico.

Le projet vise également à redynamiser l'activité économique du pays, l'approvisionnement efficace du marché intérieur, mais aussi contribuer à la diversification de l'économie nationale et à offrir des meilleures opportunités pour le développement des régions les plus nécessiteuses.

Selon le communiqué, le projet, une fois conclus, créera 1900 postes de travail direct, dont 1 800 pour les Angolais et 12 pour les étrangers.

Le Corridor ferroviaire de Lobito s'étend sur 1 300 km en Angola, passe par les provinces de Benguela, Huambo, Bié et Moxico, puis se prolonge sur 400 km en République Démocratique du Congo jusqu'à Kolwezi (le plus grand centre minier), en République de Zambie, et est également relié au réseau ferroviaire de la République du Congo.

Le consortium se compose de Trafigura, Mota-Engil Engenharia, Construção África et Vecturis SA, qui a remporté l'appel d'offres public de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation du Corridor de Lobito, pour une durée de 30 ans.

Avec l'objectif de fournir des services ferroviaires et un soutien logistique, le couloir est extrêmement important pour relier les mines de la République Démocratique du Congo au port angolais de Lobito et aux marchés internationaux.