Tunisie: Ligue 1 | 4e journée / Groupe A - Leadership en jeu pour le ST

L'USBG pour confirmer le net regain de forme, EGSG pour panser ses plaies.

Avec la contrainte d'avoir un club exempt à chaque journée, le classement actuel ne reflète pas vraiment la physionomie générale du groupe, quoique certains clubs capitalisent pour l'instant, alors que d'autres n'ont pas encore pris leur envol. Jusque-là donc, au sein du groupe A, trois clubs mènent la danse, talonnés cependant par le CA et l'USBG, alors que Gafsa et Soliman ferment la marche. Aujourd'hui, en cette journée tronquée, le co-leader stadiste tentera de consolider sa position à la réception de Gafsa, un club qui compte toutefois un match en moins à disputer.

Et sachant que l'autre co-leader étoilé croisera le CA le 21 septembre, les Bardolais viseront cet après-midi l'échappée, en haut de l'affiche, en attendant la mise à jour de cette journée, alors que dans le même temps, l'autre meneur béjaois est exempt de cette 4e ronde. En l'état, EGSG réussira-t-il à freiner les ardeurs stadistes? Un fait est certain, en ce début de championnat, les Sudistes ont prouvé qu'ils savent voyager après avoir tenu en respect le CA dans son fief de Radès, même si, par la suite, ils ont pris l'eau à domicile contre l'ESS.

Bref, dans un bon jour, la défense de Gafsa peut pleinement jouer son rôle et les Bardolais sont donc avertis en l'état. Pour déverrouiller le coffre gafsien, il va falloir s'y employer avec fortes convictions.

%

ASS : stopper la chute

La seconde explication d'aujourd'hui aura pour théâtre le stade de Soliman où l'ASS recevra l'USBG.

Pour les Capbonais, auteurs d'un départ inquiétant en Ligue 1 avec deux défaites de rang, il est temps de réagir et de monter en grade. Quant à Ben Guerdane, encore en rodage, le contrecoup des défaites inaugurales face au Club Africain puis contre le champion en titre étoilé semble avoir été atténué après sa victoire salutaire à la réception du Stade Tunisien. Maintenant, cependant, l'USBG doit enchaîner et ne plus afficher un visage inconstant.

Mission difficile face à la lanterne rouge qui évoluera dans son fief, mais Ben Guerdane a les atouts pour toucher au but s'il évolue sur sa vraie valeur.

Le programme

15h30 : Stade Tunisien-EGS Gafsa