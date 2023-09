Tunisie: EGSG - En quête de rédemption

Après la correction subie par le tenant, Gafsa doit réagir.

La dernière défaite d'EGSG face au champion en titre est restée en travers de la gorge des fans. La déception est palpable et elle est due en grande partie au rendement décevant des nouvelles recrues. L'on note ainsi de la frustration, sur fond d'une multitude d'interrogations, quant à la capacité du groupe à faire face à une concurrence âpre dans un championnat rudement disputé. Autant de questions taraudent les esprits : comment a été géré le dossier des recrutements ? S'ils répondent aux besoins de l'équipe, certains noms ont-ils eu l'aval du staff technique, et leurs profils répondent- ils au topo prôné ?

Cela dit, les critiques fusent concernant l'adaptation desdits joueurs au style de jeu que Chaker Meftah a essayé de mettre en place. Un constat loin d'être reluisant à cause de ce qui a été relevé jusqu'à présent.

Selon l'approche de l'entraîneur, il manque un pivot sentinelle, et Mhamdi ne joue pas dans ce registre, alors que Guesmi est loin d'apporter satisfaction, pour ne pas dire qu'il n'est pas convaincant. Même constat au niveau de la charnière centrale, où une recomposition s'impose, surtout que Noel Agiubri a prouvé ses limites pour pouvoir maîtriser sa zone, et risque de ne pas faire long feu. La nouvelle recrue Hachem Abbès, qui vient de signer pour deux ans, pourrait constituer un axe hermétique avec le vétéran Bargougui qui est en pourparlers avancés pour réendosser de nouveau la bannière du club après un passage éphémère chez le nouveau promu, l'ES Jelma.

Attaque famélique

Cependant, c'est au niveau de la vitrine offensive que le bât blesse. Un avant-centre de métier est un besoin qui urge. Le Béninois Razak et le Burkinabé Fatahou sont loin de pouvoir bousculer les défenses adverses, alors que Godspower ne trouve pas ses repères, à cause d'un manque d'adaptation dans son nouvel environnement. C'est ainsi que le club phare de Gafsa se trouve confronté à un dilemme : comment se remettre de cette défaite dévastatrice, tout en se préparant mentalement et physiquement pour le prochain match face aux Bardolais ? Le match à venir sera un véritable test de caractère, et le chemin vers la rédemption commence par un résultat positif.

C'est dans l'adversité qu'une équipe montre sa véritable nature, et El Gawafel est maintenant à un carrefour critique, au risque de s'enliser, et même si on n'est qu'à la troisième journée, chaque point récolté vaut son pesant d'or. En déplacement, face à un adversaire qui marche fort en ce début de saison avec une confiance débordante, Chaker Meftah conduira à un élément près la même formation qui a croisé le fer avec l'ESS. La pression est à son comble, et les Tifosis attendent avec impatience une réaction salutaire.