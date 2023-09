Tunisie: Campagne agricole 2023/2024 - Des mesures exceptionnelles pour soutenir le secteur

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche enfile son armure et met les bouchées doubles pour finaliser les préparatifs de la campagne agricole 2023/2024. L'autosuffisance en blé dur, en point de mire, le département a pris des mesures exceptionnelles en renfort aux objectifs tracés. Entre assouplissement de l'accès aux crédits agricoles, fourniture de semences sélectionnées et approvisionnement des céréaliculteurs en quantités suffisantes d'engrais chimiques, le département ne lésine pas sur les efforts pour faire réussir la saison agricole.

Optimisation des rendements et dynamisation des filières en point de mire, le département a multiplié les efforts pour garantir des conditions optimales pour une campagne agricole réussie et surtout parer à tous les scénarios dans un contexte climatique incertain. Car l'année agricole finissante n'a pas été de tout repos : les conditions climatiques difficiles ont fortement impacté le rendement des exploitations agricoles.

La sécurité alimentaire a été mise à rude épreuve et des filières entières ont dû faire les frais d'une sécheresse éprouvante et d'une hausse des températures sans précédent. Résultat des courses ; les importations des céréales, un des piliers de l'industrie agroalimentaire tunisienne, se sont inscrites en hausse, affectant de facto la balance commerciale alimentaire.

En effet, le département de l'agriculture a prévu toute une panoplie de mesures exceptionnelles visant à mener à bon terme la campagne agricole qui s'annonce de bon augure : La production d'olives, d'huile d'olive et de dattes enregistrent cette année une hausse remarquable faisant le bonheur des agriculteurs producteurs et renflouant les caisses de l'Etat en devises.

Bien que la filière des céréales reste tributaire d'une météo capricieuse, le ministère ne laisse rien au hasard et a prévu un plan d'action qui vise à renforcer la sécurité alimentaire du pays.

A en croire Saloua Zouari Ben Hadid, présidente directrice générale de l'Office des céréales, l'autosuffisance en blé dur n'est pas un mirage. Pour atteindre cet objectif, le ministère a, tout d'abord, oeuvré à l'augmentation des superficies programmées pour les grandes cultures au titre de la campagne 2023-2024, qui s'élèvent actuellement, à 1.219 mille hectares, dont 7% des superficies irriguées, soit une hausse de 24,5% par rapport à l'année dernière. Intervenant lors d'une conférence tenue, jeudi 14 septembre au siège du ministère, la responsable a ajouté que les besoins en semences sélectionnées sont estimés, pour cette année, à 420.000 quintaux, dont 332 mille de blé dur.

L'Office des céréales a procédé à la collecte de 278.000 quintaux de semences sélectionnées auprès des diverses compagnies de production de semences et prévoit la fourniture de 180.000 quintaux. Pour garantir une optimisation de la production céréalière, l'office privilégiera les zones de production appropriée ainsi que les superficies irriguées et couvrira les besoins des régions en semences contrôlées de blé dur, et ce, outre les quantités produites et mises actuellement sur le marché par le Groupe chimique tunisien.

Assouplissement de l'accès au financement

La P.-d.g. a ajouté qu'un programme exceptionnel pour la fourniture de blé dur contrôlé destiné à l'ensemencement a été lancé au cours du mois de juin précédent. Ce programme vient en renfort aux objectifs d'autosuffisance en blé dur en Tunisie.

Il a permis de collecter, stocker et contrôler un million de quintaux de blé dur destinés à l'ensemencement. S'agissant des engrais chimiques, intrants indispensables pour les cultures céréalières, le département de l'agriculture prévoit l'importation de 100.000 t, dont un premier lot de 12.000 sera disponible d'ici la fin du mois, et ce, dans l'objectif d'approvisionner les céréaliculteurs en quantités suffisantes de ces intrants agricoles.

Nerf de la guerre, le financement des agriculteurs a également fait l'objet de mesures ciblant l'autonomisation des producteurs de céréales et venant en aide aux agriculteurs mis à mal par une conjoncture difficile.

En effet, le ministère de l'Agriculture, de concert avec la BTS, a mis à disposition des petits agriculteurs une enveloppe de 17 millions de dinars, outre les mesures qui ont été prises pour simplifier et assouplir l'accès aux crédits agricoles. Ainsi, pour obtenir un prêt saisonnier, l'agriculteur n'a qu'à présenter sa carte d'identité et une attestation d'exploitation de terres agricoles. Aussi, les délais pour l'obtention des crédits ont été réduits à seulement 5 jours.

Par ailleurs, il est à noter que les prix des semences sélectionnées au titre de la campagne 2023-2024 s'élèveront à 160 dinars le quintal pour le blé dur, 130 dinars par quintal pour le blé tendre, et 120 dinars par quintal pour l'orge et le triticale.

Un taux additionnel de 3% sera imposé au prix de vente du quintal des variétés de semences sélectionnées ayant fait l'objet de contrats d'exploitation commerciale, et ce, au titre des droits d'obtention de semences par hybridation.