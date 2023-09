Afrique du Nord: Coopération tuniso-italienne - Le chef de la Protection civile italienne en visite à Tunis

La visite a mis en évidence la vision commune concernant la nature «flexible» de la Protection civile en constante évolution et nécessitant des mises à jour quotidiennes, comme en témoignent les récentes inondations en Libye et le tremblement de terre au Maroc.

Le chef du département de la Protection civile, l'ingénieur Fabrizio Curcio, a conclu mercredi dernier une visite de deux jours en Tunisie dans le but de consolider davantage l'excellente collaboration avec l'Office national de la protection civile tunisien. Reçu par le Ministre de l'Intérieur Kamel Feki et le chef de l'Office national de la protection civile, le Colonel-major Abdessamad Ben Jeddou, l'ingénieur Curcio a également rendu visite à l'Ecole nationale de la protection civile.

La visite a mis en évidence la vision commune concernant la nature «flexible» de la protection civile, en constante évolution et nécessitant des mises à jour quotidiennes, comme en témoignent les récentes inondations en Libye et le tremblement de terre au Maroc. « L'appartenance commune au bassin méditerranéen et le caractère transnational des risques exigent que tous les pays de la région coopèrent à travers une homogénéisation des procédures et des réponses aux urgences, avec la coordination nécessaire entre les différentes institutions de l'État et l'implication des citoyens », a déclaré le chef de la Protection civile italienne.

%

Concernant la collaboration entre les deux Départements, les entretiens ont confirmé l'objectif commun de faire en sorte que la collaboration entre les deux organismes de la Protection civile respectifs devienne une pierre angulaire de la coopération italo-tunisienne. Les rencontres ont permis de réaffirmer aussi la volonté de consolider la coopération dans le domaine de la formation et de l'échange d'informations et de technologies, en favorisant la collaboration entre les communautés scientifiques respectives pour renforcer l'analyse des risques et élaborer des réponses aux urgences, même dans un contexte d'évènements à caractère exceptionnel survenus au cours de l'année dernière.

Dans ce cadre, l'ingénieur Curcio, en rappelant l'important investissement italien en soutien au satellite européen Copernicus, a exprimé sa volonté de principe de soutenir la Protection civile tunisienne également du point de vue du partage des technologies, aussi à travers des projets de formation du personnel tunisien.

En conclusion de la visite, les deux parties ont convenu de l'opportunité de mettre à jour le protocole d'accord entre les deux Protections civiles pour avoir un cadre juridique actualisé et adapté pour répondre aux défis actuels posés par le changement climatique.