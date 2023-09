Cote d'Ivoire: Deuxième édition d'Abidjan media forum - La promotion des femmes dans les medias recommandée

La deuxième édition d'Abidjan media forum(Amf) organisée par L'Intelligent d'Abidjan, dans le cadre des festivités marquant ses vingt (20) ans, s'est tenue, le vendredi 15 septembre 2023 à l'immeuble Crrae- Uemoa à Abidjan-Plateau autour du thème central " Leadership et promotion des femmes dans les médias face aux difficultés du secteur à l'ère de l'économie sociale et solidaire".

Ce sont six (6) panélistes qui se sont prononcés sur ce thème. Il s'agit de Lanciné Camara, président de l'Union internationale des journalistes africains(Uija), Falilia Gbadamassi, journaliste à la rédaction Culture du site de l'information de France télévision, Franceinfo, John Dossavi Ayité, président du Réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels (Rapec) et initiateur de la journée mondiale de la culture africaine et afro descendante, Dr Cheick Omar Diallo, juriste, communicant en sciences politiques, fondateur de l'école de l'art oratoire de Dakar, Aboubacar Sylla, cadre d'appui à l'innovation et à l'entreprenariat social et solidaire(Ong Capi-Ess) et de Mariam Doumbouya, une responsable d'Ong .

Sous-thème "La femme dans les medias : états des lieux"

Développant le sous-thème "La femme dans les medias : états des lieux", Lanciné Camara a estimé que les femmes sont de bonnes journalistes qui ne fléchissent pas devant les faits et la vérité. Il a pris pour exemple Danielle Boni Claverie (une femme journaliste ivoirienne) à qui, il a rendu hommage pour avoir fait les beaux jours de la presse ivoirienne. Le président de l'Uija a conseillé aux femmes-journalistes de Côte d'Ivoire qu'elles ont la lourde responsabilité de donner la bonne information pour que le pays avance.

Sous -thème "La femme dans les medias"

Falilia Gbadamassi, journaliste à la rédaction Culture du site de l'information de France télévision, Franceinfo s'est penchée sur le sous-thème "La femme dans les medias". Selon elle, les hommes doivent faire la promotion des femmes dans les medias et le rôle des femmes n'est pas de dire aux hommes ce que ceux-ci doivent penser.

Sous-thème " La femme de media et valeur culturelle"

John Dossavi Ayité développant le sous-thème " La femme de media et valeur culturelle", a demandé aux femmes d'aller arracher le pouvoir dans les rédactions voire l'écosystème des medias parce que le pouvoir ne se donne pas. Le président du Rapec a soutenu que les femmes n'ont rien à envier aux hommes-journalistes parce qu'elles ont du talent. Il s'est demandé pourquoi, les femmes ne se regroupent pas pour acheter des medias et les diriger ?

Sous-thème "Les dispositions juridiques ou légales prévues pour la promotion de la femme de media"

Cheick Omar Diallo, juriste sénégalais a rappelé que dans son pays, les dispositions juridiques ou légales prévues exigent une représentation de 30% de femmes dans toutes les instances. Le communicant en sciences politiques et fondateur de l'école de l'art oratoire de Dakar a demandé aux Ivoiriens d'en faire de même jusqu'à dans les medias. Il a révélé que les femmes ont le pouvoir de réaliser l'économie vraie.

Sous-thème " L'impact de l'économie sociale et solidaire dans le processus de leadership de la femme"

Aboubacar Sylla parlant du thème " L'impact de l'économie sociale et solidaire dans le processus de leadership de la femme" a révélé qu'il y a des financements internationaux tant pour les femmes que pour les hommes et il a encouragé les femmes d'aller les chercher.

Mariam Doumbouya, responsable d'Ong a dit ce qu'elle pense du thème " Quel modèle type pour un leadership affirmé de la femme africaine dans les medias ? Cas de la Côte d'Ivoire". Pour elle, les femmes valent quelque chose à commencer par elle.

La gratitude d'Alafé aux panelistes

Avant les panelistes, Alafé Wakili, directeur général de L'Intelligent d'Abidjan et président du comité d'organisation des festivités marquant les 20 ans a planté le décor et traduit sa reconnaissance à tous les participants surtout à ceux qui ont contribué à la tenue de cet événement. Puis, il a demandé une minute de silence pour le décès brusque de Laurent Okoué, un ex-rédacteur en chef (2005-2008) de L'Intelligent d'Abidjan qui, dit-il, devrait être distingué lors du dîner-gala du samedi 16 septembre 2023.