Afrique du Nord: Michael Freilich - Le lien très spécial entre le Maroc et les juifs favorise la paix entre palestiniens et israéliens

Le lien "très spécial" entre le Maroc et les juifs marocains en Israël est de nature à favoriser la paix entre Palestiniens et Israéliens, a affirmé, jeudi, le député fédéral belge, Michael Freilich.

Le Maroc a une relation "particulière" avec les juifs en Israël et ailleurs, et "nous espérons que la reprise des relations entre Israël et plusieurs pays arabo-musulmans, tout particulièrement le Royaume, puisse être un levier pour s'approcher un peu plus de la paix entre Palestiniens et Israéliens", a souligné M. Freilich, dans une déclaration à la MAP, en marge d'une rencontre sur la promotion de la paix entre Israël et le monde arabo-musulman, tenue à l'Ambassade de Hongrie à Bruxelles.

Les acquis réalisés grâce au rétablissement des relations sont à même de rendre possible la paix entre Palestiniens et Israéliens, a-t-il insisté.

M. Freilich a également relevé l'importance du rétablissement des relations entre le Maroc et Israël, rappelant qu'Israël compte près d'un million de citoyens d'origine marocaine, qui restent très attachés à leur pays d'origine, au point que "la culture marocaine est devenue une partie de la culture israélienne".

Le député, initiateur de cette rencontre, a indiqué que cet événement vise à montrer que "la paix est possible et que les gens peuvent vivre ensemble et en paix".

Cette rencontre a réuni notamment les ambassadeurs ou représentants diplomatiques du Maroc, d'Israël, du Bahreïn, des Émirats Arabes Unis et des États-Unis d'Amérique, ainsi que plusieurs autres personnalités.

L'événement a permis d'examiner les moyens de promouvoir davantage leur coopération au bénéfice de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région.