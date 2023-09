Maroc: The Best 2023 - Yassine Bounou parmi les nommés pour le prix du meilleur gardien de but

L'international marocain, Yassine Bounou, figure parmi les cinq nommés pour le prix The Best - Gardien de but de la FIFA 2023, aux côtés de Thibaut Courtois, Ederson, André Onana et Marc-André ter Stegen, a annoncé, jeudi, la Fédération internationale de football (FIFA).

Les gardiens de but qui sont en lice pour les prochains Best FIFA Football Awards ont été sélectionnés sur la base de leurs performances entre le 19 décembre 2022 et le 20 août 2023, fait savoir la FIFA dans un communiqué, notant que les votes sont désormais ouverts à partir de jeudi jusqu'au 06 octobre.

"Les supporters du monde entier vont ainsi pouvoir voter dans les catégories suivantes : The Best - Joueuse de la FIFA, The Best - Joueur de la FIFA, The Best - Entraîneur de la FIFA pour le football féminin, The Best - Entraîneur de la FIFA pour le football masculin, The Best - Gardienne de but de la FIFA, The Best - Gardien de but de la FIFA et le Prix des Supporters de la FIFA", relève la même source.

La FIFA a également dévoilé les nominés au prix The Best - Joueur de la FIFA qui sont Julián Álvarez, Marcelo Brozović, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, Erling Haaland, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Victor Osimhen, Declan Rice et Bernardo Silva.

En ce qui concerne le prix The Best - Gardienne de but, la FIFA a nommé Mackenzie Arnold, Ann-Katrin Berger, Catalina Coll, Mary Earps, Christiane Endler, Zećira Mušović et Sandra Paños García-Villamil.