Afrique: Les propositions d'Armand Dagraça au ministre des Transports pour relever la CNNII

Armand Dagraça Tchitembo, ancien Directeur des Transports Spécialisés, Directeur de l'Exploitation et Directeur des Projets et du Développement à la CNNII, avec une connaissance approfondie du secteur, fait des propositions au ministre des Transports pour sortir la Compagnie Nationale de Navigation Intérieure et Internationale (CNNII) de la situation difficile dans laquelle elle se trouve actuellement.

Cher Monsieur le Ministre des Transports,

Je me permets de vous adresser ce courrier afin de vous faire part de mes propositions pour sortir la compagnie nationale de navigation intérieure et internationale (CNNII) de la situation difficile dans laquelle elle se trouve actuellement. Permettez-moi de présenter mes motivations : j'ai travaillé pendant près de 6 ans au sein de cette compagnie en tant que directeur, après avoir également travaillé dans le secteur pétrolier.

Je souhaite attirer votre attention sur le fait que le secteur du transport maritime est aujourd'hui entre les mains de diverses compagnies qui ne sont pas nécessairement engagées dans l'aspect social, contrairement à la CNNII qui est un acteur national important. Ne devrions-nous pas nous interroger sur les raisons pour lesquelles nous permettons à ces compagnies d'exister, alors que leurs pratiques de transport sont souvent excessivement coûteuses pour les consommateurs ?

Comment expliquer que nos concurrents arrivent à prospérer alors que notre compagnie, bénéficiant du soutien de l'État, se trouve dans une situation difficile ? Sommes-nous moins compétents que les autres ? Ma réponse est un vibrant NON. Nous avons le potentiel de faire mieux lorsque nous en avons la volonté, en évitant notamment de favoriser l'embauche de nos proches par complaisance. C'est cette pratique qui met en péril nos compagnies, car le salaire de ces employés privilégiés est souvent exorbitant, ce qui contribue à mépriser les employés compétents et à engendrer de l'amertume et de la frustration.

%

Je souhaite à présent partager mes propositions :

1. En ce moment en Europe, il y a plusieurs navires à vendre à des prix très intéressants, notamment des bateaux rapides et des bateaux LCT. Je suggère donc de profiter de cette opportunité en procédant à leur acquisition.

2. Il est nécessaire de réaliser un audit des compétences au sein de la compagnie, car les effectifs actuels sont bien trop pléthoriques. Il y a actuellement plus de personnel administratif que de personnel professionnel maritime, ce qui est aberrant.

3. Il serait judicieux d'établir des partenariats avec des banques, certaines étant enclines à accompagner des compagnies à fort potentiel. Ces institutions financières pourraient nous aider à acquérir des navires en excellent état de fonctionnement, soit par achat, soit par le biais de contrats de leasing (location avec option d'achat).

4. Nous pourrions également envisager des partenariats publics-privés, qui permettraient à des prestataires privés de financer et de gérer des équipements contribuant au service public. En contrepartie, le partenaire privé recevrait un paiement de la part de l'État ou des usagers des services qu'il gère.

5. En restructurant et en gérant efficacement la compagnie, nous pourrions envisager de réduire voire de supprimer la subvention de l'État. De nombreux concurrents opèrent dans le domaine maritime sans aucune subvention. Si la CNNII est correctement réorganisée et dirigée, cela permettrait également de diminuer le coût du transport, et par conséquent, de réduire le prix des denrées alimentaires pour le bénéfice des ménages.

Voici les quelques propositions que je souhaite soumettre afin d'aider à redresser cette compagnie essentielle pour le développement de notre pays. Mon parcours professionnel, incluant mes expériences en tant que Directeur des Transports Spécialisés, Directeur de l'Exploitation et Directeur des Projets et du Développement à la CNNII, m'a permis d'acquérir une connaissance approfondie du secteur et de comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire ou pour discuter plus en détail de ces propositions. Je vous remercie sincèrement de votre attention et de votre considération.

Cordialement,