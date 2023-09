Afrique: Match amical international Sénégal/Cameroun - Le duel de «Lions» confirmé pour le 16 octobre à Lens

Après l'Algérie, l'équipe du Sénégal va se mesurer à celle du Cameroun lors de la prochaine trêve internationale. Ce match amical entre ces deux grands d'Afrique aura lieu le 16 octobre prochain, en France. La Fédération sénégalaise de football a choisi le Stade Bollaert-Delélis à Lens (France) comme lieu de cette confrontation préparatoire du début des qualifications de la Coupe du monde 2026 prévue en novembre mais aussi de la Coupe d'Afrique qui se joue dans quatre mois en Côte d'Ivoire.

Dans le cadre de la préparation pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui se tiendra en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024, le Sénégal va s'étalonner avec le Cameroun. Ce match amical de gala aura lieu le 16 octobre, en France.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) qui a confirmé hier, vendredi l'information, a choisi le Stade Bollaert-Delélis à Lens (Nord de la France) comme lieu de cette confrontation entre Lions du pays de la Teranga et Lions Indomptables.

Au sortir d'un probant succés devant la Seleçao brésilienne (4-2) suivi d'une défaite en amical concédée ce mardi 12 septembre face à l'Algérie (0-1) au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, la première défaite à domicile depuis plus de 10 ans, les Lions auront une bonne opportunité de s'étalonner face à des cadors du continent et surtout d'affiner un peu plus le collectif et la stratégie de l'équipe du Sénégal.

Ce duel de «Lions» aura aussi comme celui devant des Fennecs d'Algérie, des airs de revanche pour Sadio Mané et ses coéquipiers. Le dernier affrontement officiel entre les deux pays remonte, on le rappelle, aux quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui s'est déroulée au Gabon. La rencontre s'était achevée sur un score nul et vierge (0-0) au bout du temps réglementaire. Le Cameroun avait finalement remporté le match en s'imposant aux tirs au but après un penalty manqué par Sadio Mané. Le Cameroun avait ainsi remporté cette édition devant l'Egypte.