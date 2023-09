Maroc: Province de Taroudant - Rétablissement de la circulation sur tous les axes routiers (Responsable)

Taroudant — La circulation a été rétablie sur tous les axes routiers relevant de la province de Taroudant, après les perturbations enregistrées suite au séisme ayant secoué la région, a indiqué le directeur provincial de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, Abderhmarm Benmoussa.

Grace aux efforts déployés par la Direction provinciale de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau et les autres intervenants, il a été procédé à la réouverture de six routes provinciales et d'une route nationale, a précisé M.Benmoussa dans une déclaration à la MAP .

Et d'ajouter que les efforts se poursuivent au niveau du PK 287 sur la route nationale 07 reliant les communes de Ouled Berhil et Tizi Ntas, notant que cet axe ayant enregistré des effondrements partiels, est ouvert à la circulation pour les véhicules légers.

A noter que suite au séisme qui a frappé la province d'Al Haouz et ressenti au niveau de plusieurs villes du Royaume, les services relevant de la Direction provinciale de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau à Taroudant ont mobilisé tous les moyens humains et logistiques pour la réouverture des routes touchées par ce tremblement de terre en vue de l'acheminement des aides aux populations des zones sinistrées.