Algérie: Mariage collectif pour une quarantaine de couples à Metlili

GHARDAIA - Une quarantaine de couples ont convolé en justes noces dans la nuit du vendredi à samedi à Metlili, dans la wilaya de Ghardaia, au cours d'une cérémonie marquée la présence du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Youcef Belmahdi, qui y a présidé les activités commémoratives de la Journée nationale de l'Imam.

Organisé par des associations caritatives et religieuses de Metlili, à l'occasion de la commémoration du 23ème anniversaire du décès de la figure emblématique du rite malikite, Cheikh Sidi Hadj Mohamed Belkebir, fondateur de la grande zaouïa du Touat (Adrar), qui coïncide avec le 15 septembre, décrété par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, journée nationale de l'Imam, cet événement ambitionne de revivifier et de revaloriser le patrimoine spirituel du sud algérien ainsi que la promotion de l'entente et de la solidarité entre les différentes couches de la société.

Cette commémoration, devenue un véritable rendez-vous annuel, se veut être également une aubaine pour permettre aux générations montantes de prendre connaissance du parcours exemplaire de cette figure religieuse qu'était Cheikh Sidi Hadj Mohamed Belekbir, connu pour sa droiture et sa probité.

Après le rituel du dîner du mariage (Un couscous achalandé de viande de chamelon), les nouveaux mariés accompagnés de leurs "vizirs" (aides camps) et parés d'effets vestimentaires de circonstance, se sont installés devant les centaines d'invités vêtus de blanc, sur une estrade aménagée pour la circonstance pour l'ultime cérémonie d'habillage du nouveau marié.

%

Cette cérémonie d'habillage, très attendu du reste durant cette soirée de mariage, a connu la présence, outre des familles et des amis des jeunes mariés, de bienfaiteurs, de donateurs et des autorités locales ainsi que de nombreux touristes et visiteurs de passage.

Des causeries portant sur les vertus du mariage dans la consécration des valeurs de stabilité et de solidarité sociale ainsi que sur le rôle du couple dans la consolidation de la société musulmane, ont été animées.

Auparavant, la commémoration officielle de la Journée de l'imam a été marquée par une Selka, lecture en groupe du Saint Coran, en hommage à Cheikh El Hadj Mohamed Belkebir, avec la participation d'un millier de fidèles, sur le site abritant la cérémonie du mariage collectif dans le quartier dit Gamgouma.

Une lecture en groupe du saint Coran a été faite dans les différentes mosquées de la région de Ghardaia qui a abrité, à cette occasion, la cérémonie officielle de commémoration de la Journée nationale de l'Imam.

Les organisateurs ont également programmé des spectacles de fantasia et des démonstrations de cavaliers et méharistes sur des espaces aménagés dans le quartier de Gamgouma ainsi qu'une soirée de Madih (louanges aux prophète) animée par des troupes folkloriques locales.

La cérémonie a pris fin par la remise de cadeaux aux nouveaux mariés et à des jeunes récitants du Saint Coran.