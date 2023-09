Afrique: Baddari et Oualid représentent le Président de la République au Sommet du G77+Chine à La Havane

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari et le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Yacine El-Mahdi Oualid participent en tant que représentants du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au sommet du Groupe 77+Chine qui s'est ouvert vendredi à La Havane, indique un communiqué conjoint des deux ministères.

Les travaux de ce sommet de deux jours, placé sous le thème "Défis actuels du développement : rôle de la science, de la technologie et de l'innovation", se déroulent en présence de chefs d'Etat et de Gouvernement du G77+Chine et avec la participation du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, précise la même source.

Les participants à cette rencontre auront à discuter de plusieurs thèmes et questions en rapport avec le développement tels que "le rôle des sciences, de la technologie et de l'innovation" et "les défis auxquels font face les pays en développement pour réaliser le progrès scientifique et technologique".

Les "répercussions de la pandémie de coronavirus, la hausse des prix alimentaires et énergétiques, les perturbations des marchés, l'inflation, l'endettement, le changement climatique, les tensions et les conflits géopolitiques dans plusieurs régions du monde seront également abordés", ajoute le communiqué.