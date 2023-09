Afrique: Recul de l'indice de la production des industries manufacturières au deuxième trimestre

Une évolution justifiée par la baisse des indices de production de l'industrie chimique, des industries alimentaires et de la métallurgie, selon le HCP

L'indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole est ressorti en baisse au titre du deuxième trimestre 2023, a annoncé le Haut-Commissariat au plan (HCP).

Après une hausse de 1,9% enregistrée au premier trimestre, il a accusé un recul de 3,5% au cours du deuxième trimestre 2023 par rapport à la même période de 2022, a indiqué l'organisme public dans une récente note d'information relative à l'Indice de la production industrielle, énergétique et minière (IPIEM) du deuxième trimestre 2023.

Selon les explications de l'institution dirigée par Ahmed Lahlimi Alami, cette évolution résulte notamment de la baisse de l'indice de la production de l'«industrie chimique» (10,2%), de celui des «industries alimentaires» (5,5%), de celui de la «fabrication de produits à base de tabac» (27,6%), de celui de la «métallurgie» (12,2%), de celui de l'«industrie de textiles» (11,7%) et de celui de l'«industrie automobile» (3,1%).

Le Haut-Commissariat justifie aussi ce recul par la baisse de l'indice de la production de la «fabrication d'autres produits minéraux non métalliques» (1,8%), de celui de la «fabrication de produits métalliques, à l'exclusion des machines et des équipements» (3,1%) et de celui de l'«industrie du cuir et de la chaussure» (11,4%).

%

D'après l'organisme chargé de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc, l'indice de l'«industrie pharmaceutique» a, en revanche enregistré une hausse de 28,5% au cours de ce même trimestre.

La tendance à la hausse a également été observée au niveau de l'indice de la production de la «fabrication de boissons » et de celui de l'«industrie de l'habillement», qui ont bondi respectivement de 11,8% et de 4,9%.

Sur cette période, les indices de production de la «fabrication d'équipements électriques» et de la «fabrication de produits en caoutchouc et en plastique» ont suivi la même tendance, enregistrant respectivement 6,1% et 6,2%, a fait savoir le HCP.

A titre de rappel, au premier trimestre 2023, la hausse de l'indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole avait été attribuée l'augmentation de l'indice de la production de l'«industrie automobile» de 27,9% et de celui de la «fabrication de produits métalliques, à l'exclusion des machines et des équipements» de 20,1%.

L'évolution observée au terme du trimestre précédent avait également été attribuée à la hausse des indices de production de la «fabrication d'équipements électriques» (23,3%), de l'«industrie de l'habillement» (2,8%), de la «fabrication des boissons» (4,7%) et des «industries alimentaires» (0,7%).

En revanche, l'institution avait fait état dans une note d'information d'alors de la baisse de l'indice de l'«industrie chimique» de 6,5%, celui de la «fabrication de produits à base de tabac» de 6,0%, celui de la « fabrication d'autres produits minéraux non métalliques» de 2,7%, celui de la «métallurgie» de 8,8% et celui de la «fabrication de textiles» de 7,8%.

Dans sa récente note, le Haut-Commissariat a, par ailleurs, annoncé que l'indice de la production des industries extractives a enregistré une baisse de 18,6% à fin juin dernier, résultant de la baisse de l'indice de la production des «produits divers des industries extractives» de 19,4% et de la hausse de celui des « minerais métalliques» de 1,5%.

Toujours selon l'institution, l'indice de la production de l'énergie électrique a enregistré, de son côté, une hausse de 1,6% au deuxième trimestre.