Afrique Centrale: Coopération - Emmanuel Macron et Faustin Touadéra échangent sur la situation au Gabon

Avant de s'envoler pour New York aux Etats-Unis, où il prendra part à l'Assemblée générale des Nations unies, le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, a été reçu à l'Elysée par son homologue français pour une visite de travail.

« Nous avons avec le président Macron échangé longuement sur les questions liées à la coopération entre nos deux pays en vue de les renforcer au profit de nos deux peuples et nous avons également partagé nos points de vue sur les situations actuelles au niveau international ainsi que la crise gabonaise en ma qualité de facilitateur désigné par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEEAC », a précisé le chef de l'Etat centrafricain.

Faustin Archange Touadéra a été désigné par ses pairs de la CEEAC et de la Cémac facilitateur de la crise gabonaise. Avant l'étape new yorkaise, le président centrafricain a échangé avec son homologue français. Au menu de leurs discussions, le réchauffement des liens d'amitié et la redynamisation de la coopération bilatérale. Les deux chefs d'Etat ont également discuté de la mission de la facilitation de la transition au Gabon qui a pour mandat deux ans.

De son côté, le président français Emmanuel Macron a remercié son hôte pour ses efforts de médiation qui ont rapidement abouti à une entente cordiale entre les forces vives de la nation gabonaise. Il a réitéré le soutien de la France aux efforts entrepris par les pays de la région pour avancer rapidement sur la durée de la transition ainsi que sur la finalisation d'une feuille de route afin d'organiser rapidement des élections libres et transparentes au Gabon, suite à l'annulation des élections par le nouveau régime militaire.

« J'ai beaucoup apprécié la franchise qui a guidé nos échanges », a relevé Faustin-Archange Touadéra qui était « sur invitation de M. le président Emmanuel Macron ». Les relations entre Bangui et Paris se sont fortement dégradées depuis le rapprochement de Bangui avec la Russie en 2018 et surtout l'arrivée à Bangui du groupe paramilitaire russe Wagner.

«Nous ne sommes pas contre la France (...) Je viens juste de recevoir (mercredi) le nouvel ambassadeur de France en République centrafricaine. Ça veut dire qu'il y a la coopération entre la France et la République centrafricaine qui se poursuit et nous cherchons à l'améliorer, à (la) consolider dans l'intérêt de nos deux populations», avait déclaré M Touadéra dans un entretien le 9 août dernier. La visite de travail de Faustin Archange Touadéra mercredi à Paris a produit un réchauffement des liens d'amitié et la redynamisation de la coopération bilatérale entre la France et la Centrafrique, deux pays désormais engagés dans une relation gagnant-gagnant.