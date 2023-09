Congo-Brazzaville: Prévention et de traitement de la délinquance juvénile - Remise officielle des documents de stratégie nationale

Rédigés par le consultant national Daniel Mbéri, avec l'appui du Haut-commissariat à la justice restaurative et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), les documents de stratégie visent à réduire de manière significative la délinquance juvénile au Congo.

« Dans le cadre de ma rencontre avec le haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, nous avons eu l'occasion de lui remettre très officiellement les documents de stratégie nationale de lutte contre la délinquance juvénile, assortie de son plan d'action et de son plan de communication. C'est une stratégie, comme vous vous en souviendrez qui a été validée il y a de cela quelques semaines », a précisé, à l'issue de sa rencontre avec le haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Mbou-Maba, la représentante du Pnud au Congo, Adama-Dian Barry.

Elle a signifié qu'au Pnud, ils ont été très honorés d'avoir été au côté du gouvernement pour la finalisation d'un document de cette importance, parce que vous le savez, a-t-elle soutenu, la jeunesse au Congo, c'est pratiquement 50% de la population, et la délinquance juvénile est un phénomène qui mérite une attention particulière, parce qu'il s'agit de la prise en charge des jeunes qui feront l'avenir.

A noter que ledit projet comporte cinq axes stratégiques d'intervention dont le plaidoyer de la stratégie, les actions de prévention et de traitement contre la délinquance juvénile et la création d'un fonds de prévention y relatif ; une fois rendu disponible, sa mise en oeuvre va durer cinq ans. Ainsi ce document s'appuie, entre autres, sur le développement du projet de loi portant institution de la justice restaurative au Congo et la loi n°4-2010 du 14 janvier 2010 portant protection de l'enfant.