Congo-Brazzaville: Session ordinaire de septembre - Le Gouvernement exhorté à mettre des moyens à la disposition de la Céni

À quatre mois des élections, la Commission électorale nationale indépendante (Céni) se trouve dans la dernière phase du cycle électoral.

Avec la publication des listes définitives des candidatures aux élections législatives et la convocation de l'électorat à l'élection présidentielle et aux élections provinciales et municipales, il va sans dire que les scrutins vont se tenir, sauf changement, au mois de décembre 2023. L'occasion était donnée au speaker de la chambre basse du Parlement, lors de l'ouverture de la session de septembre, d'exhorter le gouvernement à disponibiliser les moyens nécessaires pour permettre à la Céni de bien accomplir sa mission.

"Avec la publication par la Céni des listes définitives des candidatures aux élections législatives et la convocation de l'électorat à l'élection présidentielle et aux élections provinciales et municipales, il ne fait plus l'ombre d'aucun doute que celles-ci auront bel et bien lieu à la date prévue", a-t-il déclaré.

Christophe Mboso, a par ailleurs, exhorté ses collègues députés à l'assiduité au travail parlementaire. Il a rassuré que la chambre basse du Parlement va poursuivre l'exercice de ses prérogatives constitutionnelles en matière de contrôle de l'action du gouvernement, des entreprises, établissements et services publics. Et d'ajouter qu'une attention particulière sera accordée à l'évaluation des recommandations formulées par l'Assemblée nationale à l'occasion de l'examen et de l'adoption des lois de finances du pouvoir central pour les exercices 2022 et 2023 et des lois portant reddition des comptes des lois de finances des exercices 2020 et 2021.

Toujours au cours de la présente session, l'Assemblée nationale s'emploiera à harmoniser les divergences avec le Sénat sur les textes adoptés en des termes non identiques. Toutefois, il a précisé que les travaux de la présente session seront suspendus afin de permettre aux honorables députés et sénateurs de participer aux prochaines élections dont la campagne va débuter le 19 novembre prochain.