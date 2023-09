Congo-Brazzaville: Vie associative - 'Poto-Poto Bomoko', une nouvelle dynamique pour renforcer le vivre-ensemble

L'association « Poto-Poto Bomoko », présidée par Jean Marie Baboungou-Poaty, a fait sa sortie officielle, le 15 septembre, à l'espace Emile Oboa, située au rond-Point Poto-Poto.

La dynamique "Poto-Poto Bomoko"regroupe essentiellement les filles et fils habitant le troisième arrondissement de Brazzaville. Elle a pour président Jean Marie Baboungou-Poaty, un digne fils de ce quartier historique et cosmopolite. L'association compte deux instances dirigeantes : la coordination et le commissariat au compte, composés de quatorze membres. ONG à caractère social, "Poto-Poto Bomoko" est une organisation philanthropique et d'entraide, créée pour renforcer l'amour, la fraternité et le vivre-ensemble au sein des filles et fils de Poto-Poto. Lors de sa sortie officielle, la dynamique a réclamé avoir déjà plus de 2000 adhérents à ce jour.

« L'honneur m'échoit aujourd'hui de prendre la parole en ce lieu devant vous, Potopotoises et Potopotois, pour commencer ensemble une nouvelle aventure liée à la création d'une structure destinée à promouvoir un véritable esprit de partage, de solidarité et d'entraide. C'est pourquoi, j'ai pris la résolution de créer l'association "Poto-Poto Bomoko ", qui sort des fonts baptismaux dans l'optique de prôner et de valoriser le vivre-ensemble dans notre cité cosmopolite », a souligné Jean Marie Baboungou-Poaty, alias "Djo-Maly".

Pour marquer la naissance de son organisation, le président de Poto-Poto Bomoko a offert un don de vivres et non vivres à l'Hospice des vieillards Paul-Kamba, où sont hébergés des dizaines de pensionnés de troisième et quatrième âge. Le don est composé, entre autres, de sacs de riz, de lait en poudre, de sucre, de cartons de poissons salés, de produits congelés, de savon et de bidons de 25 litres d'huile végétale. Une modeste contribution qui permettra aux sexagénaires de bien s'alimenter à l'aune de leurs derniers jours sur terre.

De là, le bienfaiteur s'est rendu au marché Poto-Poto où il a lancé les travaux de réhabilitation des toilettes publiques devenues piteuses. Le travail consistera à les déboucher, les moderniser et à construire des douches propres afin de permettre aux vendeuses et vendeurs de disposer d'une aisance digne.

Djo-Maly a lancé, par la même occasion, la rénovation du système de communication du marché où il a remis au comité du marché un amplificateur, une console ainsi que tous les accessoires qui vont avec. Cette espèce de radio permettra de passer les informations à tous les vendeurs.

A la demande des commerçants, il a promis installer le Wifi au sein de ce marché devant leur permettre de surfer, de se distraire ou d'être en liaison avec leurs maisons.