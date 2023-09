Congo-Brazzaville: Santé maternelle - L'Acbef préoccupée par la santé de la femme enceinte et allaitante

Cinquante femmes enceintes et allaitantes vulnérables fréquentant le centre de santé intégré (CSI) Mbota Etraba ont reçu, le 15 septembre, dans cette structure sanitaire un échantillon du guide pratique de la femme enceinte et allaitante élaboré par le projet Kenguela mwana (sauvez l'enfant) mis en oeuvre par l'Association congolaise pour le bien-être familial (Acbef ) en partenariat avec la société Chevron.

Le guide d'une vingtaine de pages conçu par l'Acbef avec le concours des parties prenantes contient des conseils et orientations pouvant permettre à la femme enceinte et allaitante à mieux faire face à sa situation. Il est subdivisé en plusieurs parties, à savoir prise en charge de la femme enceinte, alimentation de la femme enceinte, la femme enceinte et la Covid-19, alimentation de l'enfant de 0 à 5 ans. « Ce carnet fait en papier cartonné durable devra être conservé car il met en sécurité les hommes et les femmes qui le liront et appliqueront les conseils et les orientations qui s'y trouvent », a dit Alphonse Kikondi, président communal de l'Acbef.

«La société Chevron s'est engagée à rendre fiables et viables les conditions de vie alimentaire des femmes enceintes et allaitantes fréquentant le CSI de Mbota Etraba. C'est un indice plausible et indéniable de développement à travers la prise en charge de la femme qui est le berceau de l'humanité », a ajouté en remerciant leur partenaire Chevron représenté à l'activité par Methode Nkoua, coordonnateur des affaires publiques et de l'investissement social

Mis en oeuvre depuis 2020, le projet Kenguela Mwana vise la réduction de la malnutrition chez les nouveau-nés et la mortalité néonatale dont les statistiques effarants publiés par le Programme national de développement sanitaire ne laissent personne indifférente : la prévalence contraceptive reste très faible (20 %), le taux de mortalité maternelle est estimé à 426 décès pour 100 000 naissances vivantes, 26 % des enfants de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition chronique et 14% d'entre eux ont une insuffisance pondérale et la prévalence moyenne des petits poids à la naissance est de 13% . Ce projet se propose aussi de contribuer à l'amélioration des connaissances de la jeune fille sur les méthodes contraceptives modernes d'une part et à la réduction du taux de mortalité chez la femme enceinte ainsi que chez le nourrisson d'autre part.

Pour ce qui est de la malnutrition, plusieurs activités ont été menées par le projet depuis son lancement comme la formation des sages-femmes, des infirmières et des relais communautaires du CSI Mbota Etraba sur les dangers de la malnutrition maternelle et infantile, la sensibilisation des populations environnantes du CSI Mbota Etraba, l'enrôlement des cinquante femmes enceintes vulnérables identifiées référées par les relais communautaires. Le guide pratique de la femme enceinte et allaitante peut être revu et corrigé en fonction des remarques et conseils apportés par les utilisateurs ont rassuré les responsables de l'Acbef. Les responsables du district sanitaire de l'arrondissement 4 Loandjili, du CSI Mbota Etraba, du Cosa du CSI Mbota , des sages-femmes et infirmières ont également pris part à l'activité.

