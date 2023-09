Congo-Brazzaville: Démocratie - La société civile va renforcer ses moyens d'action

C'est sur le thème « Le renforcement des moyens d'action pour la prochaine génération » que le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales a célébré, le 15 septembre, la Journée internationale de la démocratie.

« Les acteurs de la société civile doivent comprendre davantage les enjeux de la démocratie qui est un long et interminable processus d'assimilation des valeurs qui répondent à l'idéal d'une société », a indiqué le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Céphas Germain Ewangui, lors de la commémoration de la Journée internationale de la démocratie.

C'est en effet sous forme de sensibilisation des acteurs de la société, pour une meilleure prise de conscience, que le Conseil consultatif a célébré ladite journée. Une célébration ponctuée de communications portant, entre autres, sur « Le rôle et la place des organisations de la société civile dans la promotion de la démocratie ». Dans ce sens, Céphas Germain Ewangui a souligné que les organisations de la société ont pour mission d'amener les différents acteurs à la tolérance, en dépit de différents types de conflits ; à se considérer comme partenaires dans la construction du corps social qui est la nation à travers la démocratie.

Les organisations de la société civile, considérées comme piliers de construction de la démocratie, vont renforcer leurs moyens d'action par la sensibilisation en apportant les compétences aux communautés qui ont elles aussi un grand rôle à jouer dans le processus démocratique.

« Aucun peuple dans le monde n'a achevé de construire son système démocratique : le constat de tous les jours est que les pays qui sont encore sur le chemin de la démocratie se battent pour la consolider. Là où le système s'avère consolider, on se bat pour la perfectionner », a fait savoir le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales.