Afrique: Gouvernance mondiale - La Chine propose un modèle de réforme et de développement

Le ministère chinois des Affaires étrangères a publié, le 13 septembre, la proposition de la République populaire de Chine sur la réforme et le développement de la gouvernance mondiale.

Le document élabore de manière exhaustive la position et les propositions de la Chine dans des domaines clés de la gouvernance mondiale tels que la paix, la sécurité, le développement, les droits de l'homme et la société, ainsi que la réforme institutionnelle.

« L'année 2023 marque le 10e anniversaire de la proposition de l'idée d'une « communauté de destin pour l'humanité par le président chinois Xi Jinping. Au cours de la dernière décennie, ce concept est passé de l'idée à l'action, et d'une vision à la réalité », indique le rapport, ajoutant que la Chine appelle la communauté internationale à agir en faveur d'un « véritable multilatéralisme, à soutenir le système international avec les Nations unies (ONU) en son centre ».

Le rapport a mentionné les dernières positions et propositions de la Chine sur la crise ukrainienne, les questions nucléaires de l'Iran et de la péninsule coréenne, la question afghane, le conflit israélo-palestinien ainsi que les questions de la Syrie, du Soudan, de la Libye et du Yémen.

En effet, la Chine soutient « fermement » le règlement politique de la crise ukrainienne. « La souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays doivent être préservées, les buts et principes de la Charte des Nations unies doivent être observés, les préoccupations sécuritaires légitimes de toutes les parties doivent être prises en compte, et tous les efforts en faveur du règlement pacifique de la crise doivent être soutenus », précise le texte.

Concernant la crise nucléaire de la péninsule coréenne, la Chine estime qu'il faut préserver la paix et la stabilité, « réaliser la dénucléarisation de la péninsule, mettre en place un mécanisme de paix, résoudre les problèmes par voie de dialogue et de concertations, et régler de manière équilibrée » les préoccupations légitimes de toutes les parties.

Sur la question israélo-palestinienne, le document indique : « Il est important de rester dans la bonne direction des pourparlers de paix, de respecter le statu quo historique des lieux saints de Jérusalem, de s'abstenir de faire des commentaires et des mouvements radicaux et provocateurs, de promouvoir l'accueil d'une conférence de paix internationale avec une participation plus large, une autorité supérieure et une plus grande influence, de créer les conditions pour la reprise des pourparlers de paix, et faire des efforts concrets pour aider les deux États de Palestine et d'Israël à coexister pacifiquement ». Dans ce sens, la Chine exige de la communauté internationale « d'accroître les aides au développement et aides humanitaires à la Palestine pour assurer ses besoins économiques et sociaux ».

Privilégier la paix et la sécurité

Dans le document, la Chine salue le Nouvel Agenda pour la paix avancée par le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, et se dit prête à engager « des échanges approfondis avec différentes parties sur ce sujet en vue de bâtir un consensus ». La sécurité, selon elle, est le besoin « le plus fondamental de l'humanité et aussi le bien public international le plus important ».

Face aux dossiers brûlants actuels qui se multiplient, le texte précise que « La communauté internationale a besoin, dans un tel contexte, de la paix et non de la guerre, de la confiance et non de la méfiance, de l'unité et non de la division, de la coopération et non de la confrontation ».

L'Empire du milieu accorde aussi une grande importance à la lutte contre le changement climatique, et estime que « tous les pays doivent relever ensemble ce défi mondial imminent dans les cadres multilatéraux ».

Evoquant la coopération sino-africaine, le document précise que la Chine soutient les pays africains dans leurs efforts pour régler les problèmes africains « par des solutions africaines et restaurer la paix et la stabilité ». La Chine travaillera avec l'Afrique, poursuit le document, à « approfondir la solidarité et la coopération et à mettre en oeuvre ensemble l'Initiative pour le soutien à l'industrialisation de l'Afrique, le Programme d'assistance à la modernisation de l'agriculture et le Plan de coopération sino-africaine pour le développement des talents, pour contribuer au développement accéléré de l'intégration et de la modernisation en Afrique ».

Autres sujets évoqués : la sécurité alimentaire, la mondialisation économique « plus ouverte, plus inclusive, plus équilibrée et bénéfique pour tous ».

Enfin, la Chine a promis travailler main dans la main avec la communauté internationale pour « porter le véritable multilatéralisme et travailler à la mise en oeuvre de l'Initiative pour le développement mondial, de l'Initiative pour la sécurité mondiale et de l'Initiative pour la civilisation mondiale, en vue de bâtir un avenir encore plus radieux pour l'humanité ».